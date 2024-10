Mint írtuk, a DVSC-Paks meccsen megsemmisítő vereséget szenvedett a Loki szombaton. Ahogyan azt a meccs közben is sejteni lehetett, ehhez lesz egy-két szava a drukkereknek is. A lefújást követően magukhoz rendelték a futballistákat a szurkolók, ahol meg kellett válni mezeiktől. A feszült jelenetet megelőzően még Dzsudzsák Balázs is üvöltözött Megyeri Balázzsal, de végül mindenki (?) tartotta a hátát a zakó miatt.

DVSC: A drukkerek nem rejtették véka alá a véleményüket

DVSC: Üzentek az ultrák, lesznek következmények?

A debreceni ultrák a meccs másnapján Facebook-bejegyzésben üzentek, amelyet változtatás nélkül közlünk. – Hónapok, vagy akár évek óta kétkedve nézzük, hogy mi folyik a DVSC-nél. A folyamatokat ki-ki vérmérséklete szerint értékelheti, ahogyan tesszük mi is, de örökké nem lehetünk türelemmel. Nem csak a négymeccses vereségsorozat (köztük egy 25 éve nem látott nyiregyi zakóval és a tegnapi pofonnal), nem az edzőváltás és nem néhány játékos hozzáállása vezetett el ideáig. Itt mélyebben gyökereznek a problémák.

Van egy szurkolói frázis, miszerint “rajtatok a mez, rajtunk a szégyen”. Ez most megfordult, a mérkőzésmezek ezúttal nálunk vannak, ti pedig kaptok hideget-meleget. Mindenki tudja a saját szerepét, hogy ebből mennyit kell magára vegyen. DE! A szezon elején a dobogó volt a célkitűzés, az értelmetlen igazolások egy korábbi korszakra voltak kenve, nem érkezett értékelhető szponzor a klubhoz, kulcsjátékosok távoztak, akik nem lettek pótolva és továbbra sem látjuk, hogy mi lenne a koncepció. Válaszokat követelünk: KIK A FELELŐSÖK A KIALAKULT HELYZETÉRT?! Mert, hogy nem csak a pályára lépett játékosok, az biztos…

Azt nem tudni, milyen változások lesznek a Loki háza táján – ha lesznek –, de valami egészen biztosan félrecsúszott.

A tények:

Labdarúgó NB I. 10. forduló DVSC-Paks 0–5 (0–3) Nagyerdei Stadion, 4664 néző, Vezette: Erdős József DVSC: Megyeri – Szécsi (Kocsis G. 46.), Batik, Dreskovics (Pellumbi 46.), Ferenczi – Lagator – Dzsudzsák, Szűcs (Kocsis D. 65.), Szuhodovszki (Sztojkovics 46.) – Silué (Bárány 46.), Domingues Vezetőedző: Máté Csaba. Paks: Kovácsik – Osváth, Kinyik, Ötvös – Silye, Szabó – Windecker, Mezei (Varga 65.), Vécsei – Papp (Gyurkits 88.), Tóth (Böde 65.) Vezetőedző: Bognár György. Gól: Vécsi Bálint 0–1 (9. perc), Tóth 0–2 (32. perc), Mezei Szabolcs 0–3 (42. perc), Papp Kristóf 0–4 (65. perc), Ötvös Bence 0–5 (76. perc), Kiállítva: Kocsis Gergő (75. perc)

