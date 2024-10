Már lábadozik, és a körülményekhez képest köszöni, jól van Szabó Nina, a DVSC Schaeffler kézilabdacsapatának irányítója. A kitűnő játékos még október 9-én, a Győri Audi ETO KC elleni idegenbeli mérkőzésen sérült meg: egy felugrást követően rosszul fogott talajt, így megbicsaklott a térde. Nina fájdalmas arccal terült el a földön, már akkor látszott, hogy valószínűleg nagy a baj. Miközben a csapattársai és a győri kézisek is vigasztalták, előbb a Loki, majd az ETO egészségügyi stábja is megvizsgálta, és mindkettő arra a megállapításra jutott, valószínűleg véget ért a szezonja a játékosnak. A másnapi, Debrecenben elvégzett MR-vizsgálat után kiderült, sajnos a bal térdében valóban elszakadt az elülső keresztszalag.

Remélhetőleg minél hamarabb látjuk majd újra játszani Szabó Ninát a DVSC Schaeffler együttesében

Forrás: Napló-archív

DVSC Schaeffler: hosszú kihagyás vár a kulcsemberre

A Loki játékosa azóta pihent, hétfőn pedig megműtötték, és mivel az orvosa szerint minden rendben zajlott a beavatkozás során, már hazai is engedték a kórházból.

A HAON telefonon érte utol az irányítót. – A sérülés után nem dagadt be a térdem, de mivel az egyik leggyakoribb sérülés a keresztszalag a kézilabdában, így nem lovaltam magam hiú ábrándokba, azzal számoltam, valószínűleg hosszú kihagyás vár rám – idézte fel a 22 éves játékos. – Ha már így alakult, a kesergés helyett inkább azt nézem, mit lehet kezdeni a helyzettel, mert történnek az életben sokkal rosszabb dolgok is. Megcsinálom a rehabilitációt, és remélem, hogy a lehető legjobb formában térhetek majd vissza – bizakodott.

Szabó Nina túl van a műtéten

Forrás: DVSC Schaeffler / dvsckezilabda.hu

Szabó Nina édesanyjánál Balatonbogláron lábadozik, és igyekszik magát elfoglalni. Bár örökmozgó, egyelőre még jól bírja a viszonylagos tétlenséget, de mint mondja, biztos eljön majd az az idő, amikor „túl hosszúak lesznek a napok”.

– Egy ilyen beavatkozás után fel kell polcolni, és jegelni a lábat, hogy a vizesedés minél hamarabb lemenjen – magyarázta. – A műtét előtt nem fájt a sétálás, szóval nem voltam ágyhoz kötve. Egyelőre három napja fekszek, de még nem olyan vészes. Majd lehet pár nap múlva mást fogok mondani, de most kibírható. Szerencsére már végezhetek pár gyógytornagyakorlatot, így jut mozgás is.

Pihenés közben többféle módszerrel ütöm el az időt: szoktam podcasteket hallgatni, nézek sorozatot is, de nem őrült módjára egy nap alatt hat részt, hanem esténként maximum egyet-kettőt.

Készítettem be könyveket is, ám azokat még nem nyitottam ki, de majd annak is eljön az ideje. Most még nem annyira „hosszúak” a napok, le tudom magam kötni, ám idővel biztos rosszabb lesz, de még annyira az elején járunk, hogy még nem érzem olyan monotonnak – nyilatkozta Szabó Nina, aki a távolból szorít a DVSC-nek és a válogatottnak.