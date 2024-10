No senki meg ne ijedjen, a debreceni piros-fehér lányok sikeréért szorítottunk szerda este a DVSC Schaeffler-Ferencváros kézilabda mérkőzésen. A hajdúsági hölgyek már egy héttel ezt megelőzően is hatalmasat küzdöttek a másik „gigász” Győr ellen, ám az utolsó másodpercben elúszott a pontszerzés, de a csapat karakterét mutatja, amit a fővárosiak ellen elértek. A nagyszerű teljesítmény mellett nem szabad elmenni a drukkerek ereje mellett sem, hiába „zúgott a hajrá, Fradi!”, a cívisvárosiak a lelátón is győztek, egyértelműen, fölényesen.

DVSC Schaeffler: A Loki drukkerek a lelátón is győztek

Forrás: Czinege Melinda

DVSC Schaeffler: Mire elég az egy pont?

Több mint egy évtized után szereztek pontot hazai a Ferencváros ellen a debreceni hölgyek, amelyre persze egyből jöhet a zöldek reakciója: „tíz évente egyszer belefér” – nem fér bele –, hiába a sok-sok nyeretlen meccs, lehet, a bajnoki cím is eldőlt szerda este a Hódosban, noha minden piros-fehér drukker szeretné, ha még egyszer idegenben verné meg a Loki az FTC-t, illetve ha hazai pályán a Győrt is legyőzné Szilágyi Zoltán alakulata. Amennyiben ez összejön, nem is annyira földtől elrugaszkodott, hogy merészebb álmaink legyenek. Azért persze ne legyünk telhetetlenek, kezeljük helyén a sikert, de ezek az öröm pillanatai. – „Felrobbant a Hódos, pontot szerzett a Loki a Fradi elleni rangadón!” – milyen jó érzés ezt olvasni! Az ellenfél oldaláról erre a válasz maximum a „Hajrá, Fradi!” lehet, de a tavaszi visszavágó előtt a DVSC szurkolói vannak helyzeti előnybe, ha a másik „hecceléséről” van szó, elég kedvcsináló ez a második felvonás előtt. Szilágyi Zoltánnal remek úton jár a csapat, látszik, hogy mindenki egy hajóban evez – nem véletlen kérte egyébként fel a debreceni szakembert Golovin Vlagyimir a női magyar kézilabda-válogatott másodedzői feladatára – holott voltak olyan budapesti szurkolói kritikák is, amelyeket a saját fülemmel hallottam, „Zolit küldjétek el! Nem fogtok előrébb lépni vele!”, nos úgy tűnik mégis sikerült, nem is akárhogyan, „győztünk” 26–26-ra! Reméljük az egész szezonban kitart a Loki lendülete, addig is hadd zúgjon tiszta szívből és minél hangosabban a „Hajrá, Debrecen!”.