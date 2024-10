Bravúrra készült a DVSC Schaeffler a Győr otthonában szerdán este. A 19 órától kezdődő mérkőzésnek úgy kezdtek neki a hajdúságiak, hogy nyerni szeretnének, ugyanakkor nem szabad elfelejteni, a világ egyik legjobb ellenfelével néztek farkasszemet. Noha nem volt tökéletes a Loki szezonkezdete, évek óta folyamatosan nehezítik a zöldek dolgát, tavaly a Bajnokok Ligájában le is győzték a Rába-partiakat Szilágyi Zoltánék.

DVSC Schaeffler: Nagyot küzdöttek a debreceni lányok

DVSC Schaeffler: Szabó Nina sérülése beárnyékolta a félidőt

A meccset a fehérben kézilabdázó Loki kezdte, de az első gólt a Győr szerezte. A válasz hamar jött, Füzi-Tóvizi Petra talált be először debreceniként a találkozón. A zöldben játszó hazaiak kapufával jelentkeztek, majd kiválóan védekeztek. Az ötödik minutumban egyenlített, majd Szabó Nina megszerezte a vezetést a hajdúságiaknak. A következő akciókba indkét fél belehibázott, de fogalmazhatunk úgy is, remekül védekeztek a csapatok. Fej-fej mellett küzdöttek a riválisok, a 11. minutumban 5–5 volt az állás, de a játékvezetők Jovovicsot két percre kiküldték. A játékrész feléhez közeledve Catherine Gabriel is kezdte elkapni a fonalat. A győrieknél is kiosztottak egy kettő percest, amelyet Töpfner ki is használt. Füzi-Tóvizi pedig meg is szerezte az előnyt a Vasutasnak! Miután ismét a pályán láttuk Jovana Jovovicsot, nem is váratott sokat magára a gólja: igazi bombagólt szerzett a cívisvárosi játékos (8–9).

A 19. percben Szabó Nina lendített lövésre, de nem eresztette el a labdát, bár azt tette volna...rosszul ért földet az irányító, és azonnal érződött, nagy a baj, le is cserélte őt Szilágyi Zoltán.

A folytatásban sem akarták elengedni egymás kezét a riválisok, Szilágyi Zoltán kért először időt. A rövid szünet után megtorpant a vendégek játéka, 15–11-re el is húzott a Győr. Az utolsó perceket nagyon elkapta a Győr kapusa, Sako, így 17–13-ra álltak a felek a félidőben.

DVSC Schaeffler: Szabó Nináért küzdöttek a lányok

A fordulást követően a Győr kezdte a játékrészt, időközben kiderült, súlyosnak tűnik Szabó Nina sérülése. Az első gólt Jovovics szerezte a második félidőben, de azonnal érkezett a válasz. Majd a debreceniek kapusa hárított egy büntetőt, de így is érkezett a zöld mezes találat. Mindössze négy perc után időt kért Szilágyi Zoltán, nem kezdte jól a játékrészt a Loki. A 37. percben öt volt a felek között, igyekezett kapaszkodni a DVSC Schaeffler, két könnyű gólt is szerzett a hajdúsági gárda (21–18). Elképesztő, amit produkált a vendégcsapat a következő percekben, 4–0-ás sorozatot produkáltak Petrusék (21–19). A 41. minutumban ki is egyenlített a DVSC! Micsoda feltámadás a cívisvárosi hölgyektől, akik meg is szerezték Tóth révén a vezetést! Teljes extázisban kézilabdázott a Loki, Ryde pedig klasszis teljesítményt nyújtott a kapuban. A meccs utolsó negyedére 22–22-vel fordultak a felek, kiélezett végjátékra lehetett számítani. Ezen periódus első gólját Töpfner szerezte (22–23), de a zöldek hamar egyenlítettek. Petrus Mirtill saját térfeléről talált be, majd Thorleifsdóttir hasonló találatot szerzett! A vendégek kapusa újabb büntetőt hárított, de Sako is nagyot hárított. Nyolc perccel a vége előtt 25–25 volt az állás. Thorleifsdóttir és Tóth is betalált, már kettővel ment a Loki! A Győr öt perccel a vége előtt kiegyenlített, de a játékvezetők mérkőzést befolyásoló döntést hoztak: Haggertyt két percre küldték ki a bírók, amely után át is vette a vezetést a Győr. A végén hatalmas mázlija volt a hazaiaknak, de küzdött a DVSC! Sako azonban egészen elképesztő védést mutatott be, amely tönkretette a debreceni álmokat, így 29–28-ra győzött a Győr.