A DVSC Schaeffler együttese négy fordulót követően a harmadik helyen a bajnokság harmadik helyén áll. Szilágyi Zoltán csapata a Vasas és az MTK Budapest ellen magabiztosan nyert idegenben, és bár az Esztergom nagy meglepetésre elvitte a két pontot Debrecenből, a szintén újonc Szombathely már nem volt képest a bravúrra. Korábban összegeztük, hogyan rendeződtek át a női kézilabda NB I. erőviszonyai, az eddigi mérkőzésekkel kapcsolatban ezúttal pedig a Loki sikeredzője, a jelenleg a Debrecen NB I./B-s gárdáját irányító Köstner Vilmos fejtette ki gondolatait a Haonnak. A többek között Pro Urbe díjjal kitüntetett szakember azt is megosztotta, mire lehet képes a Vasutas a következő két, rendkívül nehéznek ígérkező összecsapáson.

Füzi-Tóvizi Petráék (DVSC Schaeffler) tavaly a Bajnokok Ligájában már megverték a Győrt. Vajon most sikerül a bajnokságban ugyanez?

Forrás: Napló-archív

Ismét a Mosonmagyaróvár lesz a fő kihívó?

Köstner Vilmos úgy fogalmazott, hogy bár előzetesen úgy gondolta, az első négy meccsét megnyeri a Loki, de az újoncok a vártnál egyelőre jobban teljesítenek. – Az Esztergom és a Szombathely az első három játéknapot hibátlanul élte meg, ezzel talán senki sem számolt. Előbbi csapat egyértelműen jól erősített, ráadásul kiválóan van felkészítve. Elek Gábor korábban talán még a Fradival sem tudott annyira magabiztosan nyerni Debrecenben, mint a mostani csapatával. Azon a meccsen nagyon jól kezdtek, a DVSC pedig túl sok hibával játszott, ami megbosszulta magát. A Vas vármegyei gárda is egészen jól tartotta magát, de aztán a Loki elhúzott.

A szombathelyiek szerintem a középmezőny második felében végezhetnek, míg a debreceniek fő kihívója ismét az a Mosonmagyaróvár lehet, de a tavalyihoz képest talán most nagyobb különbség van a felek között

– mondta Köstner Vilmos.

Bombaerős a DVSC Schaeffler

A szakember arról is szót ejtett, mennyire látja meggyőzőnek a DVSC Schaeffler teljesítményét. – Sok potenciál van ebben a csapatban, amely még átalakulóban van. A belső hármas kicserélődött, a sportolóknak szokniuk kell még egymást. Úgy gondolom, minden idők egyik legjobb játékosállományát magába foglaló keret ez most. Szerencsés, hogy minden poszton hasonló képességű kézilabdázók vannak. A játék is nagyjából arra hajaz, amit vártunk, de még vannak szakaszok, amik döcögősebbek.

A szakvezetés számításai szerint is hiányzik a két pont, de bízom benne, hogy majd egy bravúrgyőzelemmel feledtetjük az Esztergom elleni vereséget

– tette hozzá.