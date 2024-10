A Győr elleni mérkőzést követően ismét egy kőkemény csatára számíthat a DVSC Schaeffler, amely szerdán 18 órától a bajnoki címvédő Ferencvárost látja vendégül a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban.

A DVSC Schaeffler szélsője, Petrus Mirtill szerdán az FTC ellen is szórná a gólokat

Forrás: Napló-archív

A Lokihoz hasonlóan a Fradi játékoskerete is átalakult a nyáron. Előnyükre válhat, hogy megtartották az összes kulcsjátékosukat, melléjük pedig még négy klasszist igazoltak – Darja Dmitrijeva (irányító, Krim Ljubljana), Laura Glauser (kapus, CSM Bucuresti), Orlane Kanor (balátlövő, Rapid Bucuresti), Valerija Maszlova (jobbátlövő, Brest). A bajnokságban az ETO-hoz hasonlóan az FTC is hibátlan. A fővárosi zöld-fehérek eddig a Bajnokok Ligájában is szépen meneteltek, de múlt héten a Vámos Petrával felálló Metz otthonában 24–19-es vereséget szenvedett – a Loki korábbi játékosa öt gólt szerzett.

Meglepetésnek számítana, ha a DVSC-FTC meccs hazai győzelemmel zárulna, de...

A DVSC vezetőedzője, Szilágyi Zoltán a Győr elleni egygólos vereség mellett amiatt még inkább csalódott volt, hogy Szabó Nina súlyos sérülést szenvedett. Mint kiderült, a játékos bal térdében elszakadt a keresztszalag, így műtét és hosszú rehabilitáció vár rá, ami azt jelenti, hogy ebben a szezonban már biztosan nem léphet pályára. A klub mérlegelte az irányító pótlására szóba jöhető lehetőségeket, és arra jutott, hogy visszahívja a Vácnak nyáron kölcsönadott Csernyánszki Liliánát, aki Debrecenben már az FTC ellen is szórhatja a gólokat. – Bár a BL-címvédő Győr otthonában egy jó meccset játszottunk, mégsem volt pozitív élmény. Közel voltunk, megvolt a lehetőségünk, talán egy kis szerencse kellett volna ahhoz, hogy pontot szerezzünk. Szabó Nina kiesése nagy veszteség számunkra, de biztos vagyok, hogy Csernyánszki Liliána is remekül teljesít majd.

Hiba lenne most búslakodni, mert a Fradi ellen is egy rangadót vívunk. Biztató, hogy már fel tudjuk venni a versenyt ezekkel az együttesekkel, azonban még továbbra sem mi vagyunk a párharc esélyesei.

Az biztos, hogy kemény meccs lesz, bízunk benne, hogy hazai pályán szurkolóink támogatásával sikerül majd meglepetést okozni – fogalmazott a Haonnak a Loki trénere.