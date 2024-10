A válogatott szünet után folytatódik az NB I., a 10. fordulóban szombaton 15 órától DVSC-Paks meccset rendeznek. A Loki 2-1-5-ös mérleggel a 10. pozícióban áll, míg a Tolna vármegyeiek 5 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel jelenleg a 3. helyet foglalják el. A Debreceni VSC labdarúgói számára minden bizonnyal jól jött a rövid pauza, hiszen a gárda Máté Csaba vezetésével a bajnokságban eddig még nem szerzett pontot. A csapatnál most volt idő rendezni a sorokat, a Békéscsaba elleni edzőmeccsen pedig több taktikai elemet is gyakorolhattak.

Szuhodovszki Soma szeretné, ha visszatérnének a győztes útra

Forrás: Napló-archív

Szuhodovszki Soma a lilák elleni mérkőzésen két gólt is szerzett, amely valószínűleg jót tett az önbizalmának. A játékos a Haonnak is kiemelte,nagyon szeretné, hogy a bajnokságban is eredményes legyen. – Tény, hogy az elmúlt meccsek után nem volt a legjobb a hangulat. Azonban nincs más út, csak előre. Keményen kell dolgozni és javítani a következő fordulókban. Nyilván jólesett a lelkemnek, hogy a Békéscsaba ellen kétszer is betaláltam, ebből is kell meríteni.

Következő ellenfelünknek, a Paksnak sajátos stílussal állnak hozzá a támadásépítéshez, rengeteg beíveléssel operálnak. Bár közhelynek hangzik, de az NB I.-ben tényleg bárki bárkit meg tud verni, és akár az is dönthet, ki akar jobban

– fogalmazott, majd hozzátette, hogy a Lokinál mindenki nagyon motivált, és azért dolgoznak, hogy amely lövések az előző meccseken a kapufán csattantak, azok ezúttal már gólt érjenek.

Bárány Donát és Szuhodovszki Soma is helyet foglalt a lelátón a DVSC-FTC kézimeccsen

Fotó: Czinege Melinda

Szuhodovszki Somát mivel többek között Bárány Donát társaságában a szerdai DVSC-FTC kézilabda-rangadón is kiszúrtuk a lelátón, arról is kérdeztük, hogy tetszett neki a mérkőzés. – Nagyon jól döntöttünk, hogy a szabadidőnkben kilátogattunk a kézimeccsre. Fantasztikus volt a hangulat, nagyon hamar eltelt az a 2x30 perc. Remek küzdéssel, jó eredményt ért el a Loki a Fradi ellen. A Paks ellen hozzájuk hasonlóan mi is küzdünk majd, és mindent meg fogunk tenni a sikerért – mondta.

Máté Csaba szerint hatékonyabbnak kell lenniük a DVSC-Paks meccsen

A DVSC vezetőedzője, Máté Csaba a csapat csütörtöki edzését megelőzően úgy fogalmazott, hogy az elmúlt napokban elemezték, miket hibáztak az előző három mérkőzésen, és igyekeznek javítani. Akik a válogatottakban szerepeltek, azok csak később csatlakoztak, viszont az előző meccs óta senki sem dőlt ki a sorból, és minden adott volt, hogy a Paks ellen jól felkészüljenek. – Nagyon fontos, hogy átérezzük: minden pillanata fontos egy mérkőzésnek. Apró nüanszok döntenek, az előző meccseken ellenfeleink mindig egy góllal bizonyultak jobbnak.

Minden találkozón volt lehetőség arra is, hogy fordítsunk. A helyzetkihasználáson javítani kell és szem előtt kell tartani, hogy a védekezésben a kihagyások ne legyenek meg, mert azokért a hibákért rendesen megfizettünk

– fogalmazott a mester.