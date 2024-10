A DVSC pénteken Felcsútra látogat, ahol rendkívül fontos meccset vívhatnak Nagy Zsolték ellen a hajdúságiak. Azt aligha lehetne állítani, hogy jó formában érkezik a Loki a rangadóra, hiszen vereségekkel hangoltak Bárány Donáték, ám az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Fejér vármegyeiek is kikaptak a bajnokaspiráns FTC ellen múlt héten. A két klub azonban teljesen más szájízzel várhatja a találkozást, ennek ellenére biztosak lehetünk benne, hogy a cívisvárosiak mindent bele fognak adni, hogy Máté Csaba irányításával megszerezze első bajnoki győzelmét a Vasutas. Ennek apropóján összeszedtünk néhány pikáns és izgalmas meccset a két klub történelméből – 25 találkozó –, amelyből kiderült, voltak egészen komoly rangadók is…

DVSC: Mindig paprikás hangulatú meccseket hoz a Loki-PAFC. Most is ez lesz a forgatókönyv?

Forrás: NS-archív

DVSC: Eldőlt a bajnoki arany sorsa

Az első igazán nagy rangadóig egészen 2014-ig kell visszautaznunk az időben, ekkor már tudni lehetett, a DVSC kezében van a bajnoki cím sorsa, de ehhez elengedhetetlen egy Felcsúton aratott siker az utolsó előtti fordulóban. Rengeteg debreceni drukker kísérte el a játékosokat Fejér vármegyébe, amely nem csoda: a tét az első hely volt! Legyünk őszinték, nem igazán működött a Loki játéka azon a napon, érezni lehetett, egy gól dönthet a kulcsfontosságú meccsen. Szerencsére Fortuna a piros-fehérekkel volt, Bódi Ádám egy remek keresztlabdát követően talált be a hazaiak kapujába, amely után nem engedett a koncentrációból a Vasutas, és ha nem is biztosította bajnoki címét – jobb volt több mint tízzel a gólkülönbsége a második helyezettől –, gyakorlatilag biztosra lehetett venni, 2014-ben is a DVSC nyeri a bajnokságot.

Gólgazdag meccs volt

Egészen 2016-ig repülünk előre az időben, a DVSC fogadta a PAFC gárdáját a Nagyerdei Stadionban. Érdekesség, hogy a vendégek együttesében már nyolc esztendővel korábban is a kezdőben kapott helyet a magyar labdarúgó-válogatott bekkje, Nagy Zsolt. A meccs nem kezdődött túl fényesen hazai szempontból, hiszen rögtön a 8. percben Vjateslav Curko szerzett vezetést a kék mezeseknek, A DVSC nem tört meg, négyszer is válaszolt a felcsúti találatra: Takács Tamás és Szakály Péter egy, míg Horváth Zsolt két gólt szerzett. Emlékezetes meccs volt, egy ilyen eredményt pénteken is elfogadnánk.