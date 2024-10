A Ripost megnézte, hogy kik most a magyar labdarúgó NB I. legértékesebb játékosai. A Transfermarkt adataiból készült listán talán nem annyira meglepő a ferencvárosi dominancia, az élmezőny csak FTC-futballistákból áll, de a top 20-ba azért be tudott férni más klubokból is pár név. A felsorolásban egy DVSC-játékost is találunk.

DVSC-játékos is van a 20 legértékesebb NB I.-es focista között

Forrás: Nemzeti Sport-archív

A cikk szerint a Ferencváros kerete magasan értékesebb, mint a többi klubcsapaté. Az egész NB I.-et 157 millió euróra (63 milliárd forint) taksálja a Transfermarkt, ebből a Fradi játékosállománya tesz ki 59 millió eurót (23 milliárd forint). A lista első 14 helyén kizárólag ferencvárosi labdarúgó található, azután jönnek csak a többiek. Az éllovas a Ferencváros nyáron igazolt csatára, Matheus Saldanha a maga 8 millió eurójával (3,2 milliárd forint).

Kölcsönjátékos a legértékesebb DVSC-s

A listára újpesti és fehérvári focisták fértek még fel, de a DVSC-ben jelenleg kölcsönben futballozó Arandjel Sztojkovics is ott van a 19. helyen. Az FK Partizantól a nyáron kivásárlási opcióval érkező védő értékét 1.3 millió euróra (520 millió forintra) becsüli az oldal.

Arandjel Sztojkovics

Forrás: dvsc.hu