Semmit sem javult a helyzet

A szünetben négyet változtatott Máté Csaba, bár érdekesség, hogy leginkább a védelembe cserélt a szakember. Némileg agresszívabban játszott a Loki, de a Paksnak nem volt sürgős a magabiztos előny tudatában. A debreceni drukkerek előtt le a kalappal, a folytatásban is drukkoltak kedvenceiknek. Az első ziccert a vendégek alakították ki, Megyeri Balázs hatalmasat védett. A Loki is igyekezett kozmetikázni, a tolnaiak a gólvonalról tisztáztak. Brandon Domingues is közel állt a gólhoz, de Kovácsik Ádám nagyszerűen zárta a területet a Vasutas szélsője előtt. Érződött a frusztráció a játékosokon, a zöldek pedig nyugodtan labdázgattak. A 644. percben jöhetett volna el a DVSC pillanata, de Szűcs Tamás eltörte a labdát ziccerben. A 65. percben Papp Kristóf talált be a debreceni kapuba. A szombati napon egyszerűen semmi sem jött össze a hazaiaknak, kizárólag a Paks akarata érvényesült a meccsen. Az egész stadion zengett a végéhez közeledve a drukkerek véleményétől, nyomasztó hangulat uralkodott a komplexumban. Biztosan nem erre számított a csaknem 5 ezer kilátogató néző…

Az sem segített a cívisvárosiak helyzetén, hogy gyakorlatilag nem tudott hibázni Bognár György együttese. A 75. percben Kocsis Gergő mentett kézzel a gólvonalról, amiért kiállította Erdős József, a büntetőt pedig Ötvös értékesítette. A szurkolók egy része elindult haza, a B özép pedig követelte a további paksi gólokat. Bognár György úgy döntött, további cseréket eszközöl, nem volt elégedett a mester az állással. Máté Csaba még próbálta motiválni a futballistákat, de ezen a meccsen minden kevésnek bizonyult. Nehéz pozitívumot találni a DVSC Paks elleni produkciójában, de a folytatásban is: „Hajrá, Loki!”.