A DVSC labdarúgócsapata pénteken Felcsúton vendégeskedett. A debreceniek esetében aligha lehet eddig beszélni fényes szereplésről, hiszen a legutóbbi meccseken még csak a pontszerzés sem jött össze a piros-fehéreknek. A feladat ezúttal sem ígérkezett egyszerűnek, hiszen a bajnoki aranyéremre pályázó Puskás Akadémiához utaztak Máté Csaba tanítványai. Az előző fordulóban egyébként mindkét gárda vereséget szenvedett, a hazaiak a Ferencváros otthonában maradtak alul, míg a vendégek felett az MTK aratott sikert. A kezdés előtt leginkább a cívisvárosi ultrák hangja hallatszott, így indult 90 perces útjára a labda.

DVSC: Nagyot küzdöttek a debreceni játékosok

Forrás: NS-archív

DVSC: Jól kezdtek a csapatok

A meccset a pirosban játszó DVSC kezdte, a lelátók pedig egészen megteltek a kezdésre. Mindkét együttes igyekezett magához ragadni a kezdeményezést, de a játékrész elején akadozott a játék. A 7. percben Ferenczi rogyott a földre, de szerencsére tudta folyatatni a rangadót a válogatott játékos. Néhány momentummal később már helyzetben volt a bekk, de Stronatiék tisztázni tudtak. A PAFC nem igazán tudta játszani saját játékát, a debreceniek erőszakosan kezdték a félidőt. A 13. percben Dzsudzsák Balázs szabadrúgása kövekezett, Meldin Dreskovics lőtt kapásból, de az oldalhálót érintette a kísérlet. Pár momentummal később Colley fejelt, de Megyeri hárított. Kezdtek kinyílni a felek, Szécsi futott el a szélen, de Pécsi Ármin magabiztos volt. A 24. percben ismét Dreskovics volt a főszereplő, igaz ezt kihagyta volna a montenegrói védő, maradjunk annyiban, férfiasan helytállt a bekk. Ez egyértelműen Dreskovics félideje volt, a 28. percben a gólvonalról tisztázott a belső védő, pár minutummal később Domingues szerezhetett volna vezetést a Lokinak, de Pécsi résen volt. Felpörögtek az események, Megyeri védett hatalmasat Nissilla ziccerénél. Az utolsó percekben kicsit leült a meccs, mindkét együttes várta a lefújást. Az első játékrész így 0–0-val végződött.

A végén dőlt el

A második félidőt aktívabban kezdte a Puskás Akadémia, előbb Megyeri hárított bravurral Duarte lövésénél, majd Nissilla talált a kapuba, de Hrúsz Márton anulálta a gólt. A DVSC is adott életjeleket, Dzsudzsák szöktette Siluét, de az oldalhálót találta el a center. A következő percekben mezőnyben folyt a játék, de a Loki is gólt szerezhetett volna: egy szöglet utáni kavarodást követően tűzijátékot rendezett a Debrecen, de nem változott az eredmény. Hornyák Zsolt igyekezett belenyúlni a meccsbe: Favorovot és Levit küldte pályára a felcsúti tréner. Máté Csaba is cserékre szánta el magát, érkezett Bárány és Szuhodovszki a folytatásra, Silué és Dzsudzsák mentek le. Egy perccel később Bárány került ziccerbe, de fölészállt a kísérlete. A PAFC rákapcsolt, Levi húzott el a szélen, majd tett középre, Colley nem talált be. A 88. percben Bárány fejelt 5 méterre a kaputól, de a kapufán csattant a labda. A 89. percben jött a hidegzuhany: Golla fejjel talált a kapuba, amellyel el is döntötte a pontok sorsát.