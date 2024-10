Legyünk őszinték, régen látott rossz formában futballozik a DVSC, ez nem kérdés. Ettől függetlenül még tíz forduló sem telt a bajnokságból, korai az NB II.-es licencre benyújtani a papírokat. Igen, lehetne jobb is a teljesítmény, és nem közhelyeket puffogtatva, de legyünk türelmesebbek a játékosokkal, még ha ez nehéznek is tűnhet. Noha vannak olyan drukkerek – némileg jogosan –, akik olyan gondolatoknak adtak hangot, amelyeket jobb nem idézni. Rosszul játszunk? Van mit csiszolni. Vannak olyan játékosok, akik bőven tudásuk alatt teljesítenek? Lehet. Készülhetünk a másodosztályra? Nem.

DVSC: Elindulna felfelé a Loki

DVSC: Férfias munka lesz

Ha valamikor jól jön egy nagyobb szünet, az talán pont most van, hiszen a magyar labdarúgó-válogatott soron következő meccsei miatt lesz egy kis ideje Máté Csaba vezetőedzőnek és a szakmai stábnak „gatyába rázni” a futballistákat. Ahogyan korábban is írtam, ez nem a frissen kinevezett szakember aktuális csapata, így talán nehezebb dolga is van a mesternek, s ez nem közhelypuffogtatás. Legyünk őszinték, amikor Máté Csabát „értékelte” a nyilvánosság: azzal a bombaerős Ferencvárossal tették, akik magasan kilógnak felfelé az NB I.-ből – nem figyelmen kívül hagyva a Loki vezetőedzőjének érdemeit, hiszen rengeteget tett hozzá a Fradi EKL-főtáblára jutásához –, de mit várhatunk most tőle? A szakember többször is hangsúlyozta, felemelő érzés Magyarország második legnagyobb szurkolóbázisával rendelkező labdarúgócsapatánál dolgozni, de mindenhez idő kell. Éppen ez az a tényező, ami nincs a „mai modern” labdarúgásban. Nagy nemzetközi példákat nézve, Mikel Arteta vagy korábbról Arséne Wenger, Sir Alex Ferguson vagy Jürgen Klopp is jól mintázza: megéri időt adni.

A szurkolók, még a rutinosabbak is, akik 45 esztendeje járnak meccsre, csak bízhatnak, hogy a következő hetek elegendőek lesznek a megfelelő felkészülésre – a PAFC ellen is látszott az akarat –, hiszen hatalmas rangadók következnek – Ferencváros, Fehérvár –, amelyeken ismét bizonyíthatnak a fiúk. A drukkerek még a szezonkezdet után is a játékosok mellett vannak, és hiszem, az első győzelem megszerzése nagyot lendíthet a Lokomotív szekerén.

A labdarúgó NBI. állása:

1. Ferencvárosi TC 7 6 – 1 13–5 18 2. Puskás Akadémia 8 6 – 2 13–8 18 3. Paksi FC 8 5 1 2 15–12 16 4. MTK Budapest 8 5 – 3 13–9 15 5. Diósgyőri VTK 9 4 3 2 9–8 15 6. Újpest FC 9 4 2 3 14–7 14 7. Nyíregyháza Spartacus 9 3 1 5 13–18 10 8. Fehérvár FC 9 2 3 4 11–17 9 9. ETO FC Győr 8 2 2 4 8–11 8 10. Debreceni VSC 8 2 1 5 11–13 7 11. Zalaegerszegi TE 8 2 1 5 9–13 7 12. Kecskeméti TE 9 1 2 6 6–14 5

Az előző forduló eredményei:

Október 4., péntek Puskás Akadémia–DVSC 1–0 Október 5., szombat ETO FC Győr–Fehérvár FC 3–1 MTK Budapest–Kecskeméti TE 3–1 Nyíregyháza Spartacus FC–DVTK 0–2 Október 6., vasárnap ZTE FC–Újpest FC 0–2 Paksi FC–Ferencvárosi TC 3–1

A következő fordulók párosításai:

10. Forduló: Október 18–20. ZTE FC–ETO FC Győr Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC DVTK–MTK Budapest Kecskeméti TE–Puskás Akadémia DVSC–Paksi FC Ferencvárosi TC–Fehérvár FC

Október 25–27. Nyíregyháza Spartacus FC–ZTE FC Fehérvár FC–DVSC Paksi FC–Kecskeméti TE Puskás Akadémia–DVTK MTK Budapest–Újpest FC ETO FC Győr–Ferencvárosi TC

