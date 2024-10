A DVSC labdarúgói rossz formában vannak, ez tény. Máté Csaba kinevezését követően nagy győzelemmel kezdett a Loki – Békéscsaba –, ám ezt követően valami megtorpant a hajdúságiaknál, hiszena Nyíregyháza, MTK, Puskás Akadémia trió ellen kivétel nélkül vereséget szenvedtek Dzsudzsák Balázsék. A debreceni drukkerek elégedetlenségüknek hangot is adtak, sokak szerint már nem az új edzőnek kellene irányítani a csapatot. Ennél azért bonyolultabb a képlet, nézzük hát, a válogatott meccseket követően mely együttesek ellen javíthat a Vasutas. Finoman szólva sem lesz egyszerű. A Debreceni VSC a következő hetekben többek között fogadja a Paksot, majd utazik Fehérvárra és Budapestre is. Az egész bajnoki szezont is meghatározhatja, hogy miként teljesítenek majd az ősz rangadóin a piros-fehérek, ha minden jól megy, akár több pozíciót is javíthatnak a futballisták.

Máté Csaba fontos meccseket irányítja a következő hetekben a DVSC-t

Forrás: Napló-archív

DVSC: A Fradi-verő, kupagyőztes Paks ellen kezdenek

Egy kivétellel csak könnyebb ellenféllel kezdhetne a Loki a szünetet követően, hiszen az a Paks érkezik a Nagyerdőre a jövő héten, akik legutóbb épp a bajnoki címvédő Ferencvárost múlták felül simán 3–1 arányban. Minden sportszakember el szokta mondani, a magyar labdarúgó NB I.-ben Bognár Györgyék ellen a legnehezebb játszani: folyamatosan támadnak, rendre érkeznek a beadások a hosszú labdák, no meg persze a Papp Kristóf-Böde kettős – kiegészülve Harasztival és Tóth Barnával – megállás nélkül rohamozza az ellenfelek kapuit.

Ha visszaemlékszünk, mennyi gólt kapott rögzített szituk után a Vasutas, okkal tarthatunk a Tolna vármegyei zöldektől, ugyanakkor lesz elég ideje felkészülni Máté Csabáéknak a rangadóra. Ha még azt is nézzük, hogy Éger László személyében olyan szakembere is van a stábnak, aki futballozott Pakson, akár pozitívan is várhatjuk a meccset.

Sőt, Éger egykori remek belső védőként a jelenlegi bekkeknek is segíthet a védekezésben. A hazai pálya előnyéről nem is beszélve, hiszen a debreceni ultrák biztosan megint a gárda mellett lesznek, ez pedig nagy löketet adhat a cívisvárosiaknak.