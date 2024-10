A DVSC szombaton létfontosságú rangadót vív Székesfehérváron. A Loki zsinórban négy vereség után várhatja a vidéki meccset, ám jól tudjuk, egy rangadón nem számít, ki milyen formában van. Még az sem, hogy a drukkerek levetették a mezt a debreceni játékosokról, hiszen csak egy esetleges győzelemmel kezdhet el a helyes vágányon közlekedni a Vasutas.

DVSC: A drukkerek most is a csapat mellett lesznek

Forrás: Napló-archív

DVSC: A legutóbbi rangadón nem voltak kedvesek a debreceni drukkerekkel

És akkor még finoman fogalmaztunk! Történt ugyanis, hogy Máté Csaba első bajnokiján Nyíregyházán vizitált a DVSC, amelyről minden futballszerető tudja, az egyik legősibb rangadó hazánkban. A beléptetésnél a szabolcsiak úgy gondolták, a cipőt is levetetik a debreceni szurkolókkal. Érdekesség, hogy itt is van fehérvári szál, hiszen a piros-fehérek előtt Spandler Csabáék ellen mérkőztek a nyíregyiek, akik az információk szerint a lábbelikben vitték be a pirotechnikai eszközöket. Reméljük, ezúttal nem lesz ilyen intézkedés, a szurkolók pedig az elejétől tudják buzdítani kedvenceiket. Szüksége is lesz rá a futballistáknak, hiszen parázs rangadó ígérkezik a Fejér vármegyeiek ellen. Véleményem szerint azonban a rutin akár a hajdúságiak felé is billentheti a mérleg nyelvét.

Az NB I. állása:

1. Ferencvárosi TC 8 7 – 1 15–5 21 2. Puskás Akadémia 9 7 – 2 16–8 21 3. Paksi FC 9 6 1 2 20–12 19 4. MTK Budapest 9 6 – 3 15–9 18 5. Újpest FC 10 5 2 3 15–7 17 6. Diósgyőri VTK 10 4 3 3 9–10 15 7. ETO FC Győr 9 3 2 4 10–12 11 8. Nyíregyháza Spartacus 10 3 1 6 13–19 10 9. Fehérvár FC 10 2 3 5 11–19 9 10. Zalaegerszegi TE 9 2 1 6 10–15 7 11. Debreceni VSC 9 2 1 6 11–18 7 12. Kecskeméti TE 10 1 2 7 6–17 5

Az biztos, hogy sok ideje nincs felkészülni a következő meccsre a DVSC-nek, hiszen szombaton hatalmas rangadó vár a debreceniekre: a Fehérvárhoz látogat a Vasutas.

Az előző forduló eredményei:

10. forduló Október 19., szombat DVSC-Paks 0–5 DVTK–MTK Budapest 0–2 Újpest FC–Nyíregyháza Spartacus FC 1–0 Október 20., vasárnap Kecskeméti TE–Puskás Akadémia FC 0–3 Zalaegerszegi TE FC–ETO FC Győr 1–2 Ferencvárosi TC–Fehérvár FC 2–0

A következő forduló párosításai:

11. forduló Október 25–27. Nyíregyháza Spartacus FC–ZTE FC Fehérvár-DVSC Paksi FC–Kecskeméti TE Puskás Akadémia–DVTK MTK Budapest–Újpest FC ETO FC Győr–Ferencvárosi TC

Az újkori meccstörténelme a két klubnak: