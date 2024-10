Ahogy azt már eddig is tudtuk, hogy a Dunaszerdahely ellen kettős győzelemmel, 61-52-es összesítéssel továbbjutó román SCM Ramnicu Valcea lesz a DVSC kézilabdacsapatának ellenfele az Európa Liga csoportkörbe jutásért. A harmadik selejtezőkörben is oda-visszavágós rendszerben zajlik dől el majd a továbbjutás. Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) időközben nyilvánosságra hozta a mérkőzések kezdési időpontjait, így a DVSC-Valcea párharcának pontos dátumait is. Az első meccs Romániában lesz, november 10-én, magyar idő szerint 17 órakor, a visszavágó pedig egy héttel később, november 17-én, 18 órakor.

Európa Liga, harmadik selejtezőkör: November 10., 17.00 óra: SCM Ramnicu Valcea–DVSC Schaeffler

November 11. 17., 18.00 óra: DVSC Schaeffler–SCM Ramnicu Valcea