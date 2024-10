Bár voltak olyan hangok, hogy akár meglepetést is okozhat a Szombathely a DVSC Schaeffler otthonában, a Loki a remekelő Jovana Jovovics és Jessca Ryde vezérletével magabiztosan tartotta otthon a két bajnoki pontot szombaton. A válogatott szünetet követően a bajnokságot három győzelemmel kezdő újonc vasiakat együttesét fogadta a DVSC kézilabdacsapata a Hódos Imre Rendezvénycsarnokban. A cívisvárosiakat feldobhatta, hogy az elmúlt időszakban két saját nevelésű kulcsjátékos – Füzi-Tóvizi Petra és Petrus Mirtill – is meghosszabbította a szerződését a Lokival. A mérkőzés esélyese a debreceni kézilabdacsapat volt, és ezt végül bizonyították is. Pedig beragadtak a rajtnál a hazaiak, a félidő feléig folyamatosan a vasiaknál volt az előny, de aztán fordított a Debrecen, amely a szünetre összeszedett 5 gólos előnyére még rá tudott még tenni, a magabiztos győzelemből leginkább Jovovics Jovana, Petrus Mirtill, Océane Sercien-Ugolin, FüziTóvizi Petra és a hajrára beálló, a rolót gyakorlatilag lehúzó Jessica Ryde voltak.

Jovana Jovovics volt a DVSC kézilabdacsapatának egyik legjobbja

Fordulás után már nem volt kérdés, hogy a DVSC kézilabda együttese nyeri a csatát

Az összecsapást követő sajtótájékoztatón Szilágyi Zoltán, a DVSC Schaeffler vezetőedzője elégedetten értékelt, méltatva csapata védekezését. – Végig stabilak voltunk hátul, ez volt a kulcsa a győzelemnek – emelte ki. – A Szombathely sokkal jobban elkapta a rajtot, mi az első félidő közepétől játszottunk úgy, ahogy tudunk. Az elején akadtak gondjaink a lerohanásokkal, de aztán átálltunk egy teljesen más szerkezetre, illetve más játékot kezdtünk el játszani, ebből tudtunk gyors lerohanásokat indítani.

Voltak kiváló egyéni teljesítmények is, például Jovana Jovovics nagyon jól szállt be az első félidőben, jeleskedett a betörésekkel.

A második játékrészben kezünkben tartottuk a mérkőzést, növelni is tudtuk az előnyünket. A hajrában ismét akadozott a támadójáték, de a kapuba beálló Jessica Ryde kiemelkedőt nyújtott kiemelkedőt. Örülök a két pontnak és a magabiztos győzelemnek – értékelt a szakember.

A mérkőzés legjobb hazai játékosának tartott Jovovics Jovana kiemelte, a Szombathely megmutatta, hogy miért volt eddig veretlen. – Úgy éreztem szinte végig, hogy ott vannak rajtunk, nem akarnak leszakadni. Jó hangulatú meccs volt, örülök, hogy nekem és több csapattársamnak is jól ment a játék, de úgy érzem, elsősorban a védekezésünk – amihez jött a kapusteljesítmény – hozta meg a sikert – vélekedett.