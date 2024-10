Jovovics Jovana lett a meccs legjobb hazai játékosa

Forrás: Czinege Melinda

Gálahangulat a végére

A második félidő elején is beragadt a DVSC, Petrus Mirtill találata egy 6 perces hazai gólcsendet tört meg. A szélsők vették hátukra a csapatot, Petrus mellett Grosch Vivien is eredményes volt, Thorleifsdóttir és Sercien-Ugolin bombái után már 23–15 volt a Debrecennek. Kezdett nyílni az olló, érkezett is menetrendszerűen a Lokomotív… a vendégek időkérése.

A játékrész felénél érkezett a debreceni kapuba a svéd válogatott Jessica Ryde,aki rögtön egy ziccer és egy hetes védésével mutatta meg, miért is számítottak rá eddig több mint 50-szer a skandináv ország válogatottjánál.

Szerencsére a hazai publikum is tűzbe jött, ami a játékosokra is jó hatással volt: Tóth Nikolett olyan precíz földre vitellel akadályozta meg az egyik vendégakciót, hogy a birkózás olimpiai döntőjében állva tapsolták volna percekig. Az 53. percben megvolt a közte tíz, számolt is a közönség. Ryde lehúzta a rolót, a meccs hajrára gyakorlatilag gálamérkőzéssé avanzsált, amelybe belecsúsztak az ebből fakadó könnyelműségek, de így is DVSC-Szombathely 32-20.

A meccs legjobb hazai játékosának Jovovics Jovanát választották, így a Loki átlövője nem csak annak örülhetett, hogy csapata visszatalált a jó útra.