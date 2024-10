Máté Csaba a múlt hétvégi vereséget követően elköszönt a DVSC labdarúgócsapatától, hiszen bajnoki győzelem nélkül állt öt fordulót követően, igaz a MOL Magyar Kupában a futballisták legyőzték a Békéscsaba gárdáját, de ez sem volt elég a maradáshoz. Helyére ideiglenesen Dombi Tibor ugrott be, aki a Mezőkövesd és a Ferencváros ellen fogja irányítani szeretett klubját. Rengeteg névvel találkozott azóta az ember, ki lehet a Vasutas vezetőedzője, ennek apropóján megnéztük, kik jöhetnek szóba, mint a DVSC vezetőedzője.

DVSC: Kuttor Attila lehet a megoldás?

DVSC: Kuttor Attila a kalapban?

Az első név a pletykák szerint a korábbi Mezőkövesd és Vasas-tréner, Kuttor Attila, aki korábban játszott a Debreceni VSC színeiben. A szakember munkásságának megítélése egyébként megosztó, hiszen első regnálása alatt fantasztikusan teljesített a Cseri Tamás fémjelezte matyóföldiek kispadján, majd megtört a bizalom irányába és távozni kényszerült a borsodiaktól. Ezt követően a Vasas alkalmazásába került, az angyalföldieknél azonban nem alakult túl fényesre az ott töltött időszaka: rövid időn belül távozott a tréner. A 2022/23-as szezonban ismét a kék-sárgáknál (Mezőkövesd) kötött ki az 54 esztendős szakember, ahol másodízben 49 meccsen irányított. Kuttor Attila érkezése nem lenne meglepő, ugyanakkor a futball, amelyet játszat csapataival kissé távol áll a hajdúságiak elképzelésétől.

Igor Bogdanovic is képben?

Aligha kell ecsetelni a debreceni drukkereknek, ki az az Igor Bogdanovic, hiszen a Loki történelmének egyik legjobb légiósáról beszélhetünk. Korábban többször is hangoztatta, szeretne egyszer a DVSC vezetőedzője lenni, sőt egyik legnagyobb álma is ez. Aligha tudunk olyan tényezőt mondani, amely nem felelne meg a „várakozásoknak”, ha a debreceniek új trénerét „keressük”, hiszen túlzás nélkül, mindenki örülne az érkezésének. Legfrissebb információink szerint egyelőre nincs még meg minden papírja ahhoz, hogy egyedül irányítson egy klubot, de Huszti Szabolcs esetében is talált erre megoldást a piros-fehér egyesület. Ha már legendák, érdemes megemlíteni Máté Péter nevét is, aki előrébb lépve a rangsorban, simán lehetne a nagyok vezetőedzője, főleg, hogy jelenleg is a klub alkalmazásában áll. Arról se feledkezzünk meg, hogy akár Herczeg András neve is ott lehet a kalapban.