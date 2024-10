Egy Loki–Fradi meccs minden sportszeretőt felcsigáz, legyen szó labdarúgásról vagy akár kézilabdáról. Érdemes volt kilátogatni a szerdai DVSC–FTC rangadóra, amely rengeteg drámai fordulatot hozott, és végül megérdemelt pontosztozkodással ért véget.

Már eleve érdekesen kezdődött az összecsapás, hisz a kapusok egy-egy büntetőt hárítottak, az első gól csupán a 6. percben esett. Aztán ahogyan az a női kézilabda NB I.-ben is sokszor előfordul, hol az egyik, hol a másik oldalon hatalmas hullámhegyek után jöttek a hullámvölgyek jöttek. Egy kétperces kiállításnak is köszönhetően a félidőre egy gólra zárkózott vissza a DVSC Schaeffler, így a hazai lelátón sokan a szünetben arról beszéltek: bármennyire is erős a Ferencváros, úgy érzik, most tényleg meg lehet fogni őket.