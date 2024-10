Jovovics keze a végén sem remegett meg

Forrás: Czinege Melinda

DVSC-FTC: Nem bírtak egymással a felek

Debreceni szempontból tökéletesen indult a második félidő, ugyanis Vámos Míra bal szélről betörve kétszer is pontosan célzott (14–13). Az első játékrészben 29 százalékkal védő Gabrielt pedig a hazai kapuban Ryde váltotta, aki védte Klujber erős löketét. Túloldalon továbbra is Glauser állt, aki az addigi 35 százalékos hatékonyságát még feljebb tornázta, mikor Kristin Thorleifsdóttir és Tóth Nikolett lövését hárította. Noha ismét a Fradi percei következtek, melynek köszönhetően ismét fordult az állás, de két gólnál tovább nem nyílt az olló. A debreceniek a nehéz percekben is jól tartották magukat, a 41. percben Kristina Dramac góljával 17–17 volt az állás. A Loki nyári szerzeményei bizonyították, volt miért szerződtetni őket. Még ha helyenként hibákkal is játszott a DVSC, az FTC sem volt jobb, negyed órával a vége előtt továbbra is döntetlen (19–19) volt az állás, ekkor pedig kikérte első idejét a zöld-fehér együttes. A csarnokban mindeninek pattanásig feszültek az idegei, micsoda rangadó volt ez a Loki-Fradi! Csernyánszki Liliána a 49. percben még egy látványos találattal vezetéshez juttatta a piros-fehéreket, de a vendégek Lekics és Bölk vezérletével fordítottak. Öt perccel a vége előtt 22–23-as állásnál Szilágyi Zoltán időt kért, a Lokinak pedig a végéig esélye volt rá, hogy pontot szerezzen. Nagyban köszönhető ez Rydenak is, aki egymás után többször is védeni tudott, Jovovics pedig egyenlített!

A végén pedig a hangorkántól „felrobbant” a Hódos, ugyanis hiába talált be Bölk, Füzi-Tóvizi hetest harcolt ki, Sercien-Ugolin pedig időn túl azt gólra váltotta, ami azt jelentette: több mint tíz év után pontot szerzett a Fradi ellen a Loki! A 26–26-os végeredménnyel záruló meccs után a közönség még percekig felállva tapsolt, többen is örömkönnyet hullattak.