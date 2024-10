A válogatott mérkőzések miatti bajnoki szünetben felkészülési összecsapást vívott a Loki, amely szombaton az NB II-es Békéscsabát fogadta Pallagon – számolt be róla honlapján a DVSC.

Felkészülési mérkőzésen vezette győzelemre a DVSC csapatát Dzsudzsák Balázs

Forrás: Kiss Annamarie

Mint írják, a találkozó elején a DVSC dominált, a 13. percben Bárány Donát büntetőből elért góljával a hazaiak meg is szerezték a vezetést, ám még a szünet előtt Vólent egyenlíteni tudott. A második játékrész egy gyors gólváltással indult, Szuhodovszki Soma góljára 11-esből Vólent válaszolt, majd szintén büntetőből Szuhodovszki Soma is duplázni tudott. A 4-2-es végeredményt a fiatal Kaye Shedrach állította be a 90. percben.