Vasziliu Tamás végül elmondta, hogy a szövetség várja azon labdarúgást szerető baráti társaságok, vagy akár nagypályás csapatok jelentkezését is a versenysorozatra, akik a fagyos hónapok során is szívesen futballoznának kispályán szervezett keretek között. A hétvégi eseményeken két borításon (terem és műfű) is van lehetőség indulni. A jelentkezés részleteiről a szövetség honlapján tájékozódhatnak.