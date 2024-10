A magyar labdarúgó-válogatott jövő héten pénteken Hollandiát látja vendégül a Puskás Arénában. A mieink eddig nem szerepeltek túl fényesen a Nemzetek Ligájában, hiszen előbb kikaptak Németországban Szoboszlai Dominikék, majd hazai környezetben ikszeltek Bosznia-Hercegovina ellen. Marco Rossi a legutóbbi kerethirdetéskor több új játékosnak is meghívót küldött, például az ex-DEAC-játékos, Nikitscher is ott volt az olasz szövetségi kapitány előző kezdőcsapatában Edin Dzekoék ellen. Valószínűleg ezúttal is lesznek újoncok, vagy debütánsok a következő csoportrangadókon. Vannak érdekességek ezúttal is a kapitány listáján, hiszen Szűcs Kornél először érkezhet Telkibe, Gulácsi Pétert pedig saját kérésére nem válogatta be a szakmai stáb, így minden valószínűség szerint Dibusz Dénes fogja védeni a kaput. Az egyik legnagyobb hír mégis az, hogy Szalai Ádám is visszatérhet a kispad mellé. Portálunk Dombi Tibor véleményére volt kiváncsi, aki elmondta, maradnunk kell a realitás talaján a Jurrien Timber fémjelezte Oranje ellen.

Dombi Tibor: Bravúrra lesz szükség Hollandia ellen

Forrás: Napló-archív

Dombi Tibor: Oda kell tennünk magunkat

A DVSC élő legendája, Dombi Tibor korábban játszott a holland bajnokságban az Utrecht színeiben, így saját bőrén tapasztalhatta, milyen iramban és mentalitással futballozhatnak a narancssárga mezes játékosok. A Loki örökös hetese szerint nehéz dolga lesz a nemzeti csapatnak, de a telt házas hazai közönség nagy segítséget adhat a mieinknek. – Most kicsit realistább vagyok, mint a németek és a bosnyákok ellen. Nem szabad elfeledni, remek válogatott a holland, tele világsztárokkal. Az elmúlt esztendőkben azonban bizonyították a fiúk, bárki ellen képesek győzni.

A nationalelf ellen nem sikerült úgy a találkozó, ahogyan vélhetően tervezték Marco Rossiék, de Bosznia-Hercegovina ellen mindent beleadtak a futballisták, kicsin múlott a siker.

Az a tényező is fontos lehet, hogy újra telt ház várja majd a csapatokat, sokat jelenthet a magyar drukkerek biztatása. Bízom a jó eredményben, sokat számíthat ez a csoport alakulását illetően – fogalmazott.

A Magyarország-Hollandia meccs jövő hét pénteken 20 óra 45 perckor kezdődik a Puskás Arénában. Azok, akik nem tudják a helyszínről megtekinteni a csoportrangadót, az M4 Sporton követhetik az eseményeket.

AZ A3 Csoport állása

Hollandia, MAGYARORSZÁG, Németország, Bosznia-Hercegovina 1. Németország 2 1 1 – 7–2 4 2. Hollandia 2 1 1 – 7–4 4 3. Bosznia-Hercegovina 2 – 1 1 2–5 1 4. Magyarország 2 – 1 1 0–5 1

Szeptember 7. Németország–Magyarország 5–0 Hollandia–Bosznia-Hercegovina 5–2 Szeptember 10. Magyarország–Bosznia-Hercegovina 0–0 Hollandia–Németország 2–2 Október 11. Bosznia-Hercegovina–Németország Magyarország–Hollandia Október 14. Bosznia-Hercegovina–Magyarország Németország–Hollandia November 16. Németország–Bosznia-Hercegovina Hollandia–Magyarország November 19. Bosznia-Hercegovina–Hollandia Magyarország–Németország

A magyar labdarúgó-válogatott kerete: