Már eddig is sűrű hete van a DVSC labdarúgócsapatának, pedig a java, a Fehérvár elleni idegenbeli bajnoki (szombat 17.15, tv: M4 Sport) még csak most következik. Valószínűleg minden Loki-drukker tudja (ha máshonnan nem, akkora a rivális szurkolók poénkodásaiból értesülhetett róla), hogy sajnos kiesőhelyről várja a Debreceni VSC a klub és a szurkolók számára is nagyon fontos, Fejér vármegyeiek rangadót. A Loki eddig mind a négy NB I.-es meccsét elveszítette Máté Csaba vezetőedző regnálása alatt, a legutóbbi, múlt szombat Paks elleni 0–5 kiverte a biztosítékot a debreceni ultráknál, akik a lefújás után levetették a mezt a focistákkal, amit azóta jótékony célra már el is árvereztek.

Debreceni VSC: mással van a gond?

A Debreceni VSC hétfőn egy közleményben reagált a paksiak elleni vereségre, melyben szankciókról és személyi kérdésekről is írtak. Az egyik ilyen döntés az, hogy

a klub a játékosok és az edzők előre meghatározott, bizonyos célok elérése esetén járó keretéből egy konkrét összeget visszatart, amihez csak akkor juthatnak hozzá, ha legyőzik a Székesfehérvárt, valamint utána sikerrel veszik a keddi mezőkövesdi kupamérkőzést is.

A másik, hogy az edzői stáb munkáját a fehérvári bajnoki és a mezőkövesdi kupamérkőzés után, összességében értékelik majd. Már jóval konkrétabb döntés volt, hogy átalakítják a klub szervezeti struktúráját, így hétfőtől a sportigazgatói feladatokat más konstrukcióban oldják meg. Ennek megfelelően az eddigi sportigazgató, Hayk Hovakimyan nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatóként folytatja a jövőben. Tehát Máté Csaba vezetőedző és stábja gyakorlatilag két meccset kapott arra, hogy jó irányba terelje a Loki szekerét és megmentse az állását.

Portálunk arra volt kíváncsi, ti miként látjátok, vajon a vezetőedző felelős a mélyrepüléséért, vagy máshol kell keresni a hibát? A számok mutatják, hogy egyáltalán nem hagyta hidegen a kérdés a DVSC szimpatizánsait, hiszen a szavazás Máté Csaba kapcsán a péntek késő esti lezártáig majdnem 1300 szavazatot eredményezett.

Ebből kiderült, a drukkerek 85 százaléka úgy látja, nem csak a szakember munkáján múlik a csapat teljesítménye, a maradék 15 százalék viszont őt tette felelőssé a gyenge szereplésért.

