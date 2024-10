– Nagyon megtisztelő, hogy egy akkora klubnál, mint a Debreceni VSC, még ha csak pletykaszinten is, de felmerül a nevem. Kevesen tudják, de gyermekkoromban másfél évig éltem Debrecenben is, így némi kötődésem is van a városhoz – kezdte portálunknak a KTE korábbi vezetőedzője, Szabó István, aki egyelőre nem tölt be vezetőedzői szerepet egyik klubnál sem, de a Haonnak adott nyilatkozatában elárulta, milyen típusú edzőnek tartja magát és arról is beszélt, hogyan látja a DVSC jelenlegi helyzetét.

Forrás: NS-archív

Debreceni VSC: Szabó István is opció lehet

A magyar labdarúgás szerelmesei emlékezhetnek, az egész ország csodájára járt a KTE játékának a feljutást követő szezonjukban. A kecskemétiek akkor a második helyen végeztek újoncként, ekkor kezdték el felkapni a fejüket a szurkolók Szabó István nevére, aki túlzás nélkül a siker egyik kovácsa volt. A közös munka azonban néhány hete véget ért, ahogyan az ilyenkor pedig lenni szokott, sokak rögtön új klubot „keresnek” a vezetőedzőnek. A szurkolók nagy többsége is azon a véleményen van, a szakember futballfilozófiája beleillene a Loki rendszerébe. – Őszinte leszek, én is szoktam követni és olvasni a híreket, találkoztam azokkal a véleményeket, amelyben az én nevem is felmerült a Debrecennél, de egyelőre semmiféle megkeresés sem volt.

Több mint másfél évig egyébként laktam is a cívisvárosban, a szüleim ott kaptak munkát, így némi kapcsolatom is van Debrecennel. Jólesik, hogy egyáltalán szóba kerülök, ne felejtsük el, két esztendeje a KTE és a DVSC kéz a kézben végzett a dobogón.

Mindig jó érzés, ha egy ekkora klubbal összeboronálják az embert, mert a piros-fehérek együttese igen is egy hatalmas csapat. Szerintem a játékosok is jó képességűek, de nyilván a helyzet nem épp aktuális most – nyilatkozta a szakember.

Milyen edző valójában?

A szakemberről köztudott, a magyar futballistákat preferálja, láthattuk ezt a lila-fehéreknél is, amelynek színeiben egyébként több korábban a DVSC-t is megjárt játékos is játszott irányítása alatt. Gondoljunk csak Belényesi Csabára vagy Horváth Krisztoferre, mindegyikükből kihozta a maximumot a tréner. Portálunk arra is kíváncsi volt, milyennek látja a jelenlegi cívisvárosi gárdát. – Sokak szerint lokálpatrióta edző vagyok, én is annak tartom magam. Mindenféleképpen fontos hangsúlyozni, hogy Kecskeméten sok helyi kötődésű játékos volt, akik játszottak is a csapatban. Egyébként nem vagyok külföldi ellenes tréner, korábban Szivics mester mellett dolgozva is voltak légiósok a keretünkben.

Azt vallom, hogy a külföldieknek sokkal jobbnak kell lenni a honi futballistáknál, ekkor lehetnek igazán nagy értékek. A Lokinak egyébként vannak minőségi légiósai, és a saját nevelésűek is jó képességekkel rendelkeznek.

Nagyon szeretem az utánpótlást, kifejezetten kedvelek a helyi fiatalokkal dolgozni, elvégre akadémián is dolgoztam. Azt se feledjük, röpke másfél esztendő alatt öt futballistát is adtunk a magyar labdarúgó-válogatottnak, ez a hitvallásom – fogalmazott a tréner.

Fontos hangsúlyozni, a DVSC hivatalos bejelentéséig érdemes pletykaként kezelni a felröppent neveket.

A következő neveket azért említjük meg, mert lehetne realitásalapja, ha őket környékeznék meg a debreceniek, de nem valószínű, hogy közülük kerül ki a következő DVSC vezetőedző:

Kuznyecov Szergej

Kondás Elemér

Bernd Storck

Tomiszlav Szivics

Boér Gábor

Riccardo Moniz

Horváth Ferenc

Sztanyiszlav Csercseszov

Feczkó Tamás

László Csaba

Thomas Doll

