Kimondottan rossz, talán kilátástalan helyzetben van a Debreceni VSC az idei szezonban. Előbb elváltak a klub és Szrdjan Blagojevics útjai, majd Máté Csabával öt bajnoki meccsből ötöt veszített a DVSC. Ezt követően a frissen kinevezett vezetőedző is távozott a hajdúságiaktól, helyére pedig ideiglenesen Dombi Tibor szállt be, aki mint elmondta, nem tervez vezetőedzői pozíciót betölteni hosszabb távon a klubnál. Sorra szólalnak fel a piros-fehér kötődésű sportolók, szakmabeliek a Loki helyzetével kapcsolatban. Legutóbb Kondás Elemér fejtette ki véleményét a Mandinernek. – Nyilván elszomorító, hogy idáig süllyedt a klub; a 2012/13-as szezonban én is átéltem hasonlót a csapat élén, de akkor látszott a fény az alagút végén, ellentétben a jelenlegi helyzettel, amely enyhén szólva is kilátástalannak tűnik. Nem csak a pályán, a kispadon is hitehagyott játékosokat látok, és persze, ilyenkor a szerencse is elhagyja a csapatot. De a szerencse csak azt a klubot segíti, ahol minden klappol és a helyén van – kezdte Kondás.

Debreceni VSC: Kondás Elemér sajnálja, hogy ilyen helyzetben van a klub

Forrás: NS-archív

Debreceni VSC: Fizetni kell!

Napvilágot láttak az információk, hogy csaknem 200 millió forintot kell fizetnie a DVSC-nek Máté Csaba munkásságáért, amelyről Kondás Elemér is beszélt. – A Fradinál annak idején kész csapatot vett át, Debrecenben viszont belecsöppent egy általa ismeretlen közegbe, és mivel rosszul indult, nemhogy lendületet kapott, hanem a sikertelenségek vissza is vetették őt.

Ha a klubvezetés és a vezetőedző között egy ilyen megállapodás született, valóban nincs mit tenni: fizetni kell

– mondta.

Sándor Tamás: Nem ugrana el a kihívás elől

A DVSC legendás játékosát egyik Loki drukkernek sem kell bemutatni, a klub történelmének a valaha volt egyik legjobb játékosáról van szó. A hajdúsági „örökös kilences” az Indexnek adott interjújában kitér a debreceniek szereplésére, s arról is beszélt, miért nem kellett volna elküldeni Szrdjan Blagojevicset. – Pedig én nem ugranék el a kihívás elől, csak az a gond, hogy még eddig senki sem hívott, és ahogy állnak a dolgok, valószínű, hogy nem is fog. Nekem mindenem a Loki, bár nem szeretem a hangzatos szólamokat, nem vagyok olyasvalaki, aki előtérbe szereti tolni magát.

Én biztos, hogy nem fogok ajánlkozni, soha nem is tettem, eddig bárhol dolgoztam edzőként, akár Kondás Elemér mellett a Lokinál, akár a DEAC-nál vagy éppen Mátészalkán, mindenhová hívtak. Úgy vélem, a 2022 szeptemberétől idén augusztus végéig dolgozó vezetőedzőt, Szrdjan Blagojevicset nem kellett volna elküldeni, nála észrevehető volt a koncepció.

Máté teljesítményét nem tudom megítélni, nem látom az edzéseket, nem ismerem a taktikát, csak az eredményeket – mondta a klubikon, aki Makray Balázsról is szót ejtett. – Nem rossz a viszonyom Balázzsal, ugyanis amióta már nem vagyok az akadémián, nincs vele viszonyom, semmilyen – fogalmazott.

A debrecenieknek nincs sok ideje összeszedniük magukat, hiszen vasárnap Ferencváros-Debrecen meccset rendeznek az NB I.-ben.

Az állás:

1. Ferencvárosi TC 9 7 1 1 16–6 22 2. Paksi FC 10 7 1 2 21–12 22 3. Puskás Akadémia 10 7 1 2 17– 9 22 4. MTK Budapest 10 7 – 3 19–10 21 5. Újpest FC 11 5 2 4 16–11 17 6. Diósgyőri VTK 11 4 4 3 10–11 16 7. ETO FC Győr 10 3 3 4 11–13 12 8. Fehérvár FC 11 3 3 5 13–19 12 9. Nyíregyháza 11 3 2 6 14–20 11 10. Zalaegerszegi TE 10 2 2 6 11–16 8 11. Debreceni VSC 10 2 1 7 11–20 7 12. Kecskeméti TE 11 1 2 8 6–18 5

Az előző forduló eredményei:

Fehérvár FC–DVSC 2–0 Puskás Akadémia–DVTK 1–1 MTK Budapest–Újpest FC 4–1 Október 27., vasárnap Nyíregyháza Spartacus FC–ZTE FC 1–1 Paksi FC–Kecskeméti TE 1–0 ETO FC Győr–Ferencvárosi TC 1–1

A következő forduló: