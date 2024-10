Ilyen rossz szériában játékoskoromban sem nagyon voltam. Két-három vereség után egymást "anyáztuk", nem hagytuk, hogy idáig fajuljanak a dolgok. Most kevés most az olyan mentalitású játékos, aki szétszedné a pályát. Ha olyanba ütközünk, ami nekünk nem jó, elveszítjük a hitünket, remegnek a lábak. Lehúzzuk egymást a mélybe. Nem kellene ilyen nyámnyila módon játszanunk. Amit az utolsó tíz percben csináltunk, komolyan, nem is értettem.