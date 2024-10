Reagálva a klub körüli helyzetre – DVSC-Paks 0-5, Máté Csaba vezetőedző esetleges távozása – DVSC közleményt adott ki hétfő este. A Debreceni VSC oldalán megjelent közlésben azt írják, az elmúlt hetek eredménytelensége és az utolsó, vállalhatatlan mérkőzés után hétfőn a többségi tulajdonos képviselői és a klub vezetői értékelték a helyzetet, és szankciókról, valamint a jövőbeli klubműködésről is hoztak döntéseket. Az egyik ilyen döntés az, hogy a klub a játékosok és az edzők előre meghatározott, bizonyos célok elérése esetén járó keretéből egy konkrét összeget visszatart, amihez csak akkor juthatnak hozzá, ha a szombati bajnokin legyőzik idegenben a Székesfehérvárt, valamint utána sikerrel veszik a mezőkövesdi kupamérkőzés jelentette akadályt is. Amennyiben ez nem következik be, az összeget jótékonysági célokra ajánlják fel.

A Debreceni VSC keretében is történhet változás

Forrás: Czinege Melinda/Nemzeti Sport

Az egyik vezető lett a bűnbak a Debreceni VSC-nél?

Az edzői stáb munkáját illetően a fehérvári bajnoki és a mezőkövesdi kupamérkőzés után, összességében értékel a klubvezetés, a játékosok felé támasztott követelményekkel összhangban lévő, komoly elvárásokat kommunikálták feléjük.

Ugyanakkor a szakmai stáb szabad kezet kapott abban, hogy ha bármilyen szakmai vagy egyéb okból kifolyólag szankciót alkalmazna, azt a vezetők támogatni fogják.

Fentiekhez kapcsolódóan a Debreceni VSC vezetősége arról is döntött, hogy átalakítja a szervezeti struktúráját és hétfőtől a sportigazgatói feladatokat más konstrukcióban látja el.

Ennek megfelelően Hayk Hovakimyan – elismerve és megköszönve a Lokiért az elmúlt 2 és fél évben végzett értékes munkáját – nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatóként folytatja tovább, írják.

A kérdés már csak az, ez meghozza-e a várt eredményességet, illetve a paksi mérkőzés után rendkívül dühös szurkolók haragját csillapítják-e ezek a döntések?