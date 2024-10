Bár simán kikapott a DVSC a Fehérvártól szombat este, Máté Csaba vezetőedző látott előrelépést csapata játékában. Ha a számokat nézzük, van igazsága az 55. születésnapját a héten ünneplő – valószínűleg nem ilyen ajándékra számító – szakembernek, hiszen ezúttal „csak” 2 gólt kapott a Loki, ami a paksiaktól beszedett ötöshöz képest valóban szembetűnő különbség. Fehérváron jól mintázta a két csapat helyzetét a kezdőrúgás, amit elsőre nem sikerült szabályosan elvégezni, de bár ez lett volna a legnagyobb baj a meccsel. De sajnos nem ez volt, hanem a Debreceni VSC újabb, kapura teljesen veszélytelen játéka. Bár a mérkőzés előtt Máté Csaba belengette, hogy akár komolyabb változások is lehetnek a Lokiban, a kiállítás miatt eltiltását töltő Kocsis Gergő mellett mindössze Meldin Dreskovics, Yacouba Silué és Szuhodovszki Soma szorult ki a csapatból. Természetesen a vezetőedző joga eldönteni, hogy mit nyilatkozik vagy miként állítja össze a kezdő tizenegyet, de az ő felelőssége az eredmény(telenség) is.

Ott van az eredmény az arcokon: ezúttal sem sikerült pontot szereznie a Debreceni VSC együttesének

Forrás: Török Attila/Nemzeti Sport

Szépítésre sem futotta a Debreceni VSC erejéből

Az első félidőben gyakorlatilag egykapuzott az ugyancsak nem a legszebb napjait élő Fehérvár, a DVSC-nek pár kósza támadásra futotta az erejéből, felkészültségéből.

Ennek tükrében nem is keltett meglepetést, hogy megszerezte a vezetést a Fehérvár: Gradisar fejelt szépen a vendégkapuba a 37. percben – Megyeri Balázsnak esélye sem volt a védésre. Félidőben nem történt személyi változtatás, ami mutatta, a szakmai stáb bízott a kezdőcsapatban és a meccstervben, bár vélhetően nem az lehetett, hogy hátrányban menjen félidőre a Loki. A folytatásra megélénkült a mérkőzés, mert a hátránya miatt a Debreceni VSC is előrébb merészkedett. Akadt is pár lehetősége a hajdúságiaknak, de továbbra is a hazaiak tartották a kezükben a mérkőzést.

Főleg Gradisar második gólja után: rossz volt nézni, ahogy a labdával kilépő, nem éppen villámléptű szlovén csatár labdával is gyorsabb volt Jorgo Pellumbinál.

Ez a jelenetsor remekül példázza a mai Lokit: lassú és körülményes. Batik Bence kiállítása végleg pontot tett a debreceni reményekre, onnantól kezdve leginkább már csak a hármas sípszót várták a felek. Több gól nem esett, így Fehérvár-DVSC 2-0, ilyen arányban minimum jobbak voltak a dunántúliak.

Ezzel a Loki az ötödik bajnokin kapott ki egyhuzamban – ilyen még a legutóbbi kieséssel végződő szezonban sem fordult elő a piros-fehérekkel –, ráadásul immár három meccs óta gólt sem tudtak lőni Dzsudzsák Balázsék.

Debreceni szempontból a mérkőzés talán egyetlen pozitívuma, hogy debütált a felnőttcsapatban Shedrach Kaye, a 18 éves nigériai támadó minimum nem lógott ki a csapattársai közül.