Aki látta a DVSC fehérvári meccsét, és olvasta, vagy hallott a Loki múlt hétfői közleményéről, szombat este már sejthette, Máté Csaba ideje kitelt a piros-fehéreknél. Pedig nagy reményekkel érkezett szűk két hónapja, de nem csak ő volt felvillanyozva, Szrdjan Blagojevics menesztését követően sokan örültek – szurkoló, játékos –, hogy végre ismét magyar edzője lesz a Debreceni VSC-nek. Az ajánlólevele jó volt, igaz, hogy túl sok meccse nem volt vezetőedzőként, de hosszú éveket húzott le az FTC szakmai stábjában, ahol elvileg jó külföldi edzőktől leshette el a mesterfogásokat. Ráadásul 2023 nyarán 10 tétmeccsre le is ült a fővárosiak kispadjára, amelyből gólra törő játékkal 9-et meg is nyert a gárdával. Ezek alapján is gondolhatták sokan, hogy ideális megoldás lehet a szekszárdi születésű tréner, és ha nem is a bibliai Messiásként várták, de a drukkerek nagy része – és természetesen a klub vezetősége – bizakodott, megfelelő kezekbe került a szakma.

Máté Csaba munkássága nem tartott sokáig a Debreceni VSC-nél

Mintha nem ismerte volna a Debreceni VSC-t

Az antré nem is sikerülhetett volna jobban, győzelem Békéscsabán a kupában, de aztán jött a szenvedés: zsinórban öt bajnoki vereség úgy, hogy az utolsó három meccsen még gólra sem futotta a kiesőhelyre zuhant Debreceni VSC erejéből. Ez már így sok(k) volt mindenkinek, múlt vasárnap jött is a hír, hogy megköszönték Máté Csaba debreceni szolgálatát. (A mester a napokban töltötte be az 55-öt, így a szülinapi torta mellé ezúttal egy felmondólevél, meg valószínűleg egy halom pénz is járt.)

Természetesen csak az érintettek tudják, mi vezetett a szakításhoz, de nekem úgy tűnt, a szakember nem igazán passzolt a DVSC-hez. Nem ismerte a közeget, és – lehet nincs igazam – annyira a debreceni játékosokat sem.