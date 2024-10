Egyrészt hét tétmérkőzés óta veretlenek, másrészt mikor a keleti riválisaiknál jártak, mindenkit legyőztek. A legutóbbi alkalommal Kisvárdán, Mezőkövesden, Békéscsabán és Kazincbarcikán is diadalmaskodtak, és több mint másfél évtized után Debrecenből is elvitték a három pontot. Míg a DVSC vereséggel – a csapat több mint 25 év után kapott ki a Szparitól az élvonalban –, addig a DVTK sikerrel avatta fel az új nyíregyházi stadiont. A keleti régió tehát továbbra is piros-fehér fényben tündököl, de a jelenlegi pillanat szerint már más együttes számít keleten a fő kihívónak.