Akkor a Napló így írt a DVSC-Kaposvár mérkőzésről:

A DVSC-Kaposvár meccs után a hazaiak örülhettek

Forrás: Napló-archív

Még mentették a menthetőt – a nemzetközi kupában is indulhatott a Loki

A gárda teljesítménye hiába volt azt követően is felemás a 2012/2013-as szezonban. A Loki végül az NB I. 6. helyén zárt, viszont a kupában remekelt. Akkor a csapat megmutatta, hogyha nem még megy az egyik sorozatban, a másikban még egészen jól teljesíthet. Kulcsár Tamásék ráadásul mivel meg is nyerték a Magyar Kupát, így nemzetközi kupaselejtezőt is játszhattak – ami most is a cél Debrecenben.