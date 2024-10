A Debreceni VSC kedden a MOL Magyar Kupa 4. fordulójában Mezőkövesden vizitált. A debreceniek napokkal ezelőtt menesztették Máté Csabát, így a Loki kispadján ezúttal Dombi Tibor meccselt. Kulcsfontosságú volt a matyóföldön vívott meccs, hiszen a dobogós helyektől a bajnokságban elég messze van a DVSC, a mostani helyzetet nézve a kupában alkothat nagyot a gárda. Az ellenfél a Csertői Aurél vezette Mezőkövesd, akik tavaly még az élvonalban szerepeltek és nem titkolt céljuk, hogy oda is szeretnének visszajutni. A rutinos borsodi szakember egyébként híres a stabil védekezésre alapuló taktikájáról, így előzetesen nem várt könnyű feladat a cívisvárosiakra.

Debreceni VSC: Dombi Tibor irányította a csapatot

Forrás: NS-archív

Debreceni VSC: Az első félidőben nem jött a gól

A meccset a kékben futballozó Mezőkövesd kezdte, a debreceni drukkerek pedig rögtön rá is kezdtek a kedvenceiket bíztató rigmusokra. Az első percekben igyekezett nyomást gyakorolni ellenfelére a piros-fehérben szereplő DVSC, de legközelebb Szécsi járt a gólhoz, kísérlete elkerülte a kaput. A borsodiak kapuját egyébként a debreceni nevelésű és a Stoke Cityt is megjárt Deczki Máté védte. A hazaiak leginkább a kontrákban bízhattak, Bartusz ennek megfelelően meg is iramodott, de lövése nem jelentett igazi veszélyt. A vendégek emeltek a fordulatszámon, de Lagator fejese sem találta el a kaput. Mindkét fél sok hibával játszott. A 19. percben Dzsudzsák Balázs vezette kapura a labdát, csinált egy remek cselt, majd jobbal lőtt, de Deczki résen volt. Ahogyan azt megszokhattuk, Bárány Donátot ezúttal is megtalálták az ellenfél védői, nem kímélték a csatárt. Éledezett a Loki, remek összjáték után Szűcs tálalt Domingues elé, aki Deczki kezébe rúgta a ziccert, közben azonban lest is intett a partjelző. A hazaiak kapusát rendesen tesztelték a Vasutas támadói, jól védett a tehetséges játékos. Néhány perccel a félidő vége előtt Dusan Lagator hozta a frászt a szurkolókra eladott labdájával, de a montenegrói bekk javította hibáját. Szűcs és Domingues nagyon érezte egymást, többször is tetszetősen játszottak össze, de valahogyan mindig a kövesdi kapusban akadtak el a helyzetek. A félidőig nem változott az állás, 0–0 állt az eredményjelzőn a szünetben.