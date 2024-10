Ahogyan korábban megírtuk, a Debreceni VSC új vezetőedzőt keres. A jelöltek között lehet többek között Igor Bogdanovics is, aki a debreceni klub ikonjának számít. A korábbi szerb csatár esetleges érkezését egyébként a drukkerek nagy százaléka is támogatná. Igor egyébként már irányította a DVSC gárdáját még az NB II.-ben, győztünk is a vezetésével. Portálunk a korábbi cigándi trénert – időközben elváltak az útjaik – kérdezte, mit szól, hogy egyáltalán képbe került a neve a szurkolók körében.

Debreceni VSC: Igor Bogdanovics lehet a megoldás az edzőkérdésre?

Forrás: NS-archív

Igor Bogdanovics egyébként már hetedik esztendeje edzősködik, megfordult a HTE, a Karcag, a DVSC és a Cigánd gárdájánál is. Mindegyik állomásán szép munkát végzett, volt ahol bajnoki címet is ünnepelhetett. Máté Csaba menesztését követően megannyi tréner neve felmerült a piros-fehéreknél, természetesen Igor sem maradhatott ki a szakemberek közül. – Már eleve az óriási megtiszteltetés, hogy szóba kerültem egyelőre csak pletykaszinten. Mindig hálás vagyok, ha a DVSC-vel egy lapon emlegetnek. Egyelőre még senki sem keresett a klubtól, de rengeteg üzenetet kaptam a drukkerektől.

Mindig hangoztatom, egy percig sem gondolkodnék, ha lehetőségem lenne irányítani a piros-fehéreket. Ez az egyik legnagyobb álmom! Egy papírom – a pro-licensz – még hiányzik, de ha kellene, még külföldre is beiratkoznék, hogy elvégezzem.

A vezetők kezében van a döntés, meglátjuk mi lesz. Félreértés ne essék, csak saját teljesítményem alapján szeretnék bármely klubcsapathoz kerülni. Az biztos, hogyha lehetőséget kapok, 0-24-ben azon leszek, hogy sikeresek legyünk – fogalmazott az egykori közönségkedvenc.