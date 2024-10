Ha megkérdezünk egy vérbeli Loki-szurkolót, nevezzen meg több, hibátlan mentalitású játékost a Debreceni VSC valaha volt labdarúgói közül, szinte biztos, hogy Habi Ronald, a piros-fehérek korábbi középpályása köztük lenne. A most 47 esztendős horvát–magyar kettős állampolgárságú játékos 2002-ben szerződött a Debrecenhez, amelyben 75 NB I.-es mérkőzésen szerepelt, Részese volt a nagy UEFA-kupa-menetelésnek is, a klubnál töltött harmadik szezonját pedig aranyéremmel koronázta meg. Ám 2005 júliusában a Hajduk Split elleni hazai Bajnokok Ligája-selejtezőn (3–0) térdszalagszakadást szenvedett, ami gyakorlatilag kettétörte a karrierjét a labdarúgásban: nemcsak a remélt válogatottbeli játék ugrott (Lothar Matthäus, az akkori magyar szövetségi kapitány komolyan számolt volna vele), de a Manchester United elleni folytatás, sőt a komplett évad is. Bár a nehézségekkel tűzdelt rehabilitáció után visszatért a pályára, Miroslav Beranek, az akkori edző nem számolt nagy kedvence volt, amely akkor sem változott meg, amikor szerződése lejártával 2007-ben Újpestre távozott.

Habi Ronald a Debreceni VSC mezében

Forrás: NS-archív

Habit nem nyűgözték le a körülmények a Debreceni VSC pályáján

Habi a H szektor, a HAON sporttal foglakozó podcastjének vendégeként beszélt a pályafutása kezdeteiről, a Debreceni VSC együttesénél töltött időszakról, a sérüléséről, és a családjáról. A beszélgetés teljes egészében meghallgatható a Hajdú Online-on, melyből talán egy, a szurkolók által kevésbé ismert részletet, a DVSC-hez igazolásának körülményeit közöljük az alábbiakban.

2002-ben úgy volt, hogy Habi az akkori horvát bajnok NK Zagreb együttesében futballozik majd, alá is írta a szerződést, ám edzőváltás történt a klubnál, és az új szakember miatt őt, valamint 5-6 másik játékos együtt elküldtek a csapattól. Hazatért Újvidékre, majd még júniusban jött a Loki ajánlata egy próbajátékról. Mivel nem igazán akadt más lehetősége, így rábólintott, kocsiba pattantak az akkori menedzserével, és Debrecen felé vették az irányt, ahol viszont nem egészen olyan körülmények fogadták, mint amire számított:

Megérkeztünk a Vágóhíd utcai stadionba, szétnéztem a telep külső részén, és azt gondoltam, huhh, hova jöttem – pedig akkor még nem is láttam az öltözőt...

– elevenítette fel Habi. – Na, az volt a csúcs: piszkos, romos volt, hullott lefelé az álmennyezet, meg ilyenek. Nem voltam túl optimista, nem ismertem a nyelvet se, ráadásul akkor még bő keret, vagy 35 játékos volt a Lokinál. Találtam egy helyet ahova leültem, de alig vártam, hogy vége legyen az edzésnek, és indulhassak haza. Ám ekkor az egyik sorokból kiszólt a csatár Vladimir Nenadics – isten nyugosztalja, 2022 óta már nincs velünk –, hogy „Tesókám, itt jól lesz, maradjál!” Később beszéltem vele, és megnyugtatott, hogy stabilak a körülmények, nagyon jók a szurkolók, azért ez már biztatóbban hangzott – mondta.