Nagyon rég volt már ennyire rossz formában a Debreceni VSC, mint most. A Loki öt bajnoki vereség után kedden Mezőkövesden a Magyar Kupában is kikapott, így a sorozatból kiesett. A DVSC-nél csak néhány nap van rá, hogy rendbe tegyék a fejeket, hiszen a csapat vasárnap 14.45 órától a bajnoki címvédő, jelenleg is listavezető Ferencváros otthonában lép pályára.

Dombi Tibor bízik benne, hogy a Debreceni VSC játékosai össze tudják magukat szedni

Fotó: Molnár Péter

A piros-fehéreknél szerdán pihenőnap volt. A megbízott vezetőedző, Dombi Tibor irányításával csütörtökön reggel kezdték a felkészülést az FTC elleni csatára. Az edzés előtt a Haonnak a Loki-legenda arról is beszélt, játékoskorában hogyan kezelte az ilyen helyzeteket, és mit kell tenniük a következő napokban ahhoz, hogy ne szaladjanak bele egy újabb szégyenteljes vereségbe.

– Mezőkövesden még lejjebb süllyedtünk, egy NB II.-es csapat ellen estünk ki a kupából. Nem jöttek a jó szituációk, egyre jobban elbizonytalanodtunk, egyéni hibák jöttek, és a trauma után teljesen szétestünk a végére. Szerdán még totálisan kész voltam, de csütörtökön már mindennél motiváltabban ébredtem. A Fradihoz megyünk, van bennem rendesen drukk. "Csak kikaptunk", nem halt meg senki. A foci az életünk, hiába történtek velünk rossz dolgok, mindig fel lehet állni, pozitívan kell a folytatáshoz hozzáállni – fogalmazott Dombi Tibor.

Dombi Tibor szerint a sok vereség ellenére is pozitívan kell a dolgokhoz hozzáállni

Fotó: Molnár Péter

Dombi Tibor abban bízi, hogy a Debreceni VSC játékosai őszinték lesznek

A megbízott tréner kiemelte, hogy korábban a csapattal már elég sokat beszélgettek, mi lehet a probléma. A szakember ezúttal egyénileg is le fog ülni, hogy kiderítse, miért nincs meg az egység. – Az erős karakterekkel egyénileg is le fogok ülni beszélgetni, elsősorban azokkal, akik kezdőként lépnek pályára.

Hátha őszintébbek lesznek, meglátjuk, mit eredményez. Mostmár nem is a csapatért, hanem mindenkinek a saját önbecsüléséért kell játszani.

A legrosszabb, évek óta toronymagasan is esélyes Ferencvároshoz látogatunk, ahol egy nagy vereség is becsúszhat. Ezt nem engedhetjük meg magunknak, elsősorban mindenkinek magára kell figyelnie, és így lehetünk eredményesek.