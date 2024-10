Portálunkon olvashattak róla, amennyiben megvonták volna a bizalmat a Debreceni VSC elöljárói Máté Csaba vezetőedzőtől – végül megerősítették a posztján, de feltételekkel –, Feczkó Tamás lehetett volna az egyik jelölt a DVSC kispadjára. Feczkó legutóbb a másodosztályú Kisvárda kispadján ült, de augusztus elején lemondott. Egy ideig úgy tűnt, távozik a klubtól is, ez azonban nem így lett, maradt a szabolcsiak kötelékében, nemzetközi partnerkapcsolatokért felelős vezetőként dolgozik jelenleg. A szakember a Nemzeti Sportnak is beszélt az új munkaköréről, és szót ejtett a megkereséseiről is. „A feladatom, hogy a külföldi akadémiákkal és a régiós egyesületekkel tartsam a kapcsolatot, sőt, velük jó együttműködést alakítsak ki, továbbá a pre-akadémiai képzés szakmai alapjait lefektessem. További célunk, hogy a környező körzetközpontokból és a külföldi akadémiákról minél több tehetséges fiatalt tudjunk a saját akadémiánkra csábítani – januárra kell, hogy készen legyen ez a program korosztályokra, s játékosokra lebontva.” – ecsetelte.

Feczkó Tamás nyilatkozott arról, keresték-e a Debreceni VSC vezetői

Forrás: Nemzeti Sport-archív

Többször is felmerült a neve a Debreceni VSC-nél

A sportnapilap portálunkra is hivatkozott, amikor feltette a kérdést a trénernek, milyen megkeresései voltak az elmúlt időszakban. „Úgy tudom, hogy Debrecenben az elmúlt években többször is felmerült a nevem. A Budapest Honvédról is hallottam, de érdemi megkeresés nem történt egyik klubtól sem.” – válaszolta Feczkó Tamás.

A DVSC szombat délután a Fehérvár otthonában lép pályára a bajnokságban, a mérkőzés 17.15-től kezdődik, és az M4 Sport élőben közvetíti.

