Az edzőváltás után további változásokat szeretnének látni a Loki szurkolói, ami nem csoda, hiszen nem valószínű, hogy a nyugalom szigetéről mostanában túl sok mindenkinek a Debreceni VSC jutna az eszébe. Egyrészt zsinórban öt bajnokit bukott el a kiesőhelyre süllyedt együttes, másrészt immár másodjára cseréltek edzőt – a Szrdjan Blagojevicset váltó Máté Csaba is lapátra került, így ideiglenesen a lassan állandó beugróvá váló klublegenda, Dombi Tibor irányítja a Lokit – a szezonban a vezetők, mert úgy érezték, új impulzusokra van szüksége a piros-fehéreknek. A HAON DVSC-vel foglalkozó közösségi oldalának hozzászólásai alapján új impulzusokra áhítoznak a szurkolók is, csak ők ezt egy-egy győzelem (a szerényebb elvárásúak lehet lassan egy-egy rúgott góllal is beérnék), netán további személycserék formájába képzelik el. Az elkeseredettség mértékét mutatja, hogy az edző mellett a játékosokat és a vezetőket „megtalálták” a DVSC szurkolói, akik között természetesen voltak olyanok is, aki higgadtabban szemlélték a helyzetet.

Forrás: Napló-archív

Nem csak Máté Csaba a mélyrepülés oka a Debreceni VSC drukkerei szerint

Több hozzászóló is védelmébe vette az edzőt, volt aki szerint darázsfészekbe nyúlt, másnak az volt a meglátása, nem fogadta be a közösség, pedig az FTC-nél már bizonyította, mire képes, ha engedik dolgozni. A legtöbben a játékosok felelősségét is fírtatták, igen erős véleményeket megformálva:

Elsősorban a játékosokat kell felelősségre vonni, büntetni! Mérgező játékosoknak nincs helye Debrecenben!

– szögezte le az egyik drukker. Ezzel összecsengve egy másik hozzászóló évtizedes meggyőződést hangoztatott azzal, amikor kijelentette „Magyarországon fordítva ülnek a lovon. A játékosok megszívatják az edzőt, és aztán el is zavarják. Holott a játékosokat kéne elzavarni, csökkenteni a bérüket.” – emelte ki.