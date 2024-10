„Azt hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa, Azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra, Azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsátunk, Azt hiszed, hogy megtagadjuk minden álmunk, Minden álmunk.” – ez a strófa jár a fejemben, miközben gépelem soraimat ehhez a jegyzethez. Bár lehet némelyek várták, a Paks elleni vereséget követően kérdezték is, hogy az újabb szégyen után – ne feledjük, elvileg a három éves periódus kiteljesedését jelentő harmadik esztendőben vagyunk – rögvest írok egyet, úgy voltam vele, megvárom, mit lép a Debreceni VSC, mielőtt újfent „belerúgnék a földön fekvő oroszlánba”. Nem akartam, hogy a „DVSC-vel ellenséges HAON” – ízlelgessük ezt egy kicsit(...) – „gerjessze a hangulatot”, bár a hármas sípszót követő események fényében talán felnyílt azoknak is a szeme, akik eddig mélyen mantrázták magukban, hogy a szurkolók részéről úgysem lesz komoly következménye a botrányos zuhanórepülésnek, így igazából nincs is olyan nagy baj.

A képen a Debreceni VSC két meghatározó alakja: balról Dzsudzsák Balázs csapatkapitány és Ike Thierry Zaengel elnök

Forrás: Czinege Melinda

Debreceni VSC: megáll itt a történet?

Hétfőn aztán a földön fekvő, nemes, királyi állat megrázta megtépázott sörényét, és egy közleményt vetett a jónép lába elé.

Ebben leírták, a vezetőség értékelte a helyzetet, és komoly szankciókat hozott:

például visszatartanak bizonyos pénzeket, de ha a gárda megnyeri a fehérvári bajnokiját és a mezőkövesdi kupameccset, akkor visszaadják – ha már az elhullajtott pontokat nem lehet. Máté Csaba és a többi edző munkáját ugyancsak e két meccs után értékelik, de kiemelték, „a szakmai stáb szabad kezet kapott abban, hogy ha bármilyen szakmai vagy egyéb okból kifolyólag szankciót alkalmazna, azt a vezetők támogatni fogják.” Tehát van is büntetés, meg nincs is, az edzőket megerősítették a posztjukon, meg nem is. Olyan ez, mint a népmesei okos leány esete a királlyal: ment is, nem is; köszönt is, nem is; vitt is ajándékot, meg nem is.

De ne vegyük el az élét a DVSC közleményének, hiszen egy konkrétum elhangzott: „a fentiekhez kapcsolódóan a DVSC vezetősége arról is döntött, hogy átalakítja a szervezeti struktúráját és a mai naptól (hétfő) a sportigazgatói feladatokat más konstrukcióban látja el.” Ennek értelmében az eddigi sportigazgató, Hayk Hovakimyan a nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatóként folytatja tovább.

Természetesen egy csapat szereplése mindig többtényezős, de a sportigazgatónak jelentős szerepe van a keretkialakításban is, így nem annyira meglepő, hogy a fiatal örmény szakember lett az első áldozata a eredménytelenségnek.

Kérdés, itt megáll-e a történet? Ahogy már citáltam, történhetnek még személyi döntések, de meglepne, ha a kulcsjátékosok közül küldenének el valakit.

Valószínűleg az idegenlégiósokon lesz – ha lesz – elverve a por, mivel a magyar mag érinthetetlennek tűnik, és amúgy is könnyebb lenyomni a torkokon valamelyik külföldi kiebrudalását.

Vélhetően közülük is a perememberek lesznek megreptetve, mert bár nem annyira mély ez a „top 5-ös keret”, azért választék így is akad. Nem csodálkoznék, ha a hazájában rendkívül gólerős, ám a Lokiban nem túl „percerős” Zhirayr Shaghoyan, az Ojediran helyére igazolt zongoracipelő – közte és Hamzi között egyelőre zongorázni lehet a különbséget – Victor Braga, a láthatatlan ember szerepét csendben alakító Naoaki Senaga, vagy a valóban csak a skandináv és a germán mitológiában fellelhető izlandi csatár, Thor netán veszélyben lenne. Bár ezek a játékosok alig, vagy egyáltalán nem kaptak szerepet a Lokiban – így nyilván a legkevésbé ők tehetnek a mélyrepülésről – de ha úgy van, valakivel példát kell statuálni, hátha értenek belőle a többiek. Vagy nem.