Javában készül a Debreceni VSC a Fehérvár elleni szombat délutáni bajnokira. Nyugodtan írható, hogy létfontosságú összecsapás előtt áll a Loki, hiszen például maga a vezetőség deklarálta az október 21-i, hétfői közleményében, hogy például Máté Csaba és a szakmai stáb munkáját a fehérvári bajnoki, és a jövő keddi, mezőkövesdi kupameccs után értékelik majd. A szakvezető portálunknak elmondta, a héten a szakmai stáb és a játékosok között volt egy rendkívül kritikus hangvételű megbeszélés, „amelynek a hozadékát már látták a tréningeken.” Rá is férne az előrelépés a DVSC együttesére, hiszen jelenleg utolsó előtti a táblázaton, és a múlt heti, Paks elleni 0-5 után a szurkolók levetették a mezt a játékosokkal, melyeket azóta el is árvereztek. A szurkolókat valamennyire megosztó mezlevételről Halmosi Péter, a Loki korábbi kiválósága mondta el a véleményét portálunknak, aki a nyilatkozatában annak is hangot adott, nem igazán érti a visszaesést, mert szerinte annyira nem változott, gyengült a DVSC kerete. A kommentelők jó része ebben nem értett egyet Cucu-val, így magunk is kíváncsiak voltunk, vajon a tavalyi játékosállomány értékesebb volt-e a mostaninál. Segítségül a Transfermarkt (TM) oldalt hívtuk – némi korrekcióval –, ahol minden játékoshoz rendelnek egy piaci értéket (transfer value).

Megnéztük, mennyire kóstolja most a Debreceni VSC keretét a Transfermarkt.

Forrás: Napló-archív

Nőtt a Debreceni VSC játékosainak átlagértéke

A tavalyi szezonból azokkal a játékosokkal számoltunk, akik minimum epizódszereplők voltak, míg a mostaninál azokat vettük figyelembe, akik pályára léptek tétmeccsen a csapatban: ennek alapján a 2023/24-es szezonban 27 játékos, míg az ideiben 22 focista volt figyelembe vehető.

A tavalyi keret összértéke így 11 millió 375 ezer euró, ami átlagban 421 ezer eurót jelent, míg a mostaninak 9 millió 900 ezer az értéke a TM adatai alapján, ez 450 ezer eurós átlagértéket jelent.

Az előző szezon legértékesebb játékosa – a sors furcsa fintora – az az Andrija Majdevac volt, aki sok sót nem evett meg a Lokiban, és azóta már nincs is a klubnál. Őt követi Thor Úlfarsson a maha 1 millió 500 ezre akkori értékével. Ebből a két számból is látszik, hogy azért valamennyire torz ez a kép, mert ketten elvitték a keretérték szűk egyharmadát, de túl sok hasznukat nem látta a DVSC. Hozzá kell tenni, hogy 2023 nyarán két gólerős csatár, Dorian Babunszki és Antonio Mance is elhagyta a Lokit, de értük szép summát kapott a klub.

A mostani szezon előtt is nagy volt a jövés-menés: a fontosabb játékosok közül már nem tagja már a Debreceni VSC keretének Hamzat Ojediran, Baranyai Nimród, Stefan Loncsar, Christian Manrique, Olekszandr Romancsuk és Bódi Ádám, de közülük kifejezetten kulcsember csak Baranyai és Ojediran volt. A nyáron érkezett Szűcs Tamás, Batik Bence, Yacouba Silue, Arandje Sztojkovics, Kocsis Gergő, Neven Djurasek, Victor Braga, Naoaki Senga és Zhirayr Shaghoyan. Senaga még egy percet sem kapott az edzőktől, így őt nem vettük figyelembe.

Jelenleg a Partizanból érkezett Sztojkovics a legértékesebb, letaszította Thort a képzeletbeli dobogó legtetejéről. Két másik nyári szerzemény, Djurasek és Silue osztozik a harmadik helyen. A keret pillanatnyilag legmagasabbra taksált magyar játékosa Szuhodovszki Soma,aki az ötödik helyen áll a házi rangsorban.

A TM szerint Loki teljes kerete jeleneg az ötödik legértékesebb az NB I.-ben, ami összecseng a vezetők által top 5-ös keretnek tartott állománnyal, remélhetőleg hamarosan az eredmények is alátámasztják majd ezt.