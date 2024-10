Dombi Tibor nem akarja túldimenzionálni

Saját bevallása szerint Dombi Tibi nem szereti túldimenzionálni a futballt, természetesen az alapdolgokat – beleértve az ellenfelet is – most is elmondják majd a debreceni labdarúgóknak, de úgy véli, elsősorban magukra kell figyelniük.

Leginkább azt kell nézni, nekünk milyen játékosaink vannak: ütni-vágni tudnak, vagy inkább játszani.

Szerintem inkább utóbbi, úgyhogy a mostanában mutatottnál többet kellene futballozni a jövőben. Én most nem a nemzetközi kupában gondolkodom, hanem a kármentésben, arról, jövőre is NB I.-es csapatunk legyen. A múltkorira is azt mondtuk az a mélypont, aztán mégis lett lejjebb. Most nagyon rossz, nem tudom hol van az alja, csak azt remélem, sikerül megállni a lejtőn.

Madar Csaba első szóra scatlakozott az ideiglenes stábhoz

Forrás: Napló-archív

Megvannak az elvei

Az előzőből Dombi Tibor stábjának tagja maradt Balogh János kapusedző és Pallai Zsolt erőnléti edző, akikhez csatlakozott egy másik Loki-legenda Madar Csaba személyében.

– Csipának csak egy üzentet tudtam a buszról küldeni szombat este, de vasárnap reggel már itt is volt, hogy segítsen, az ilyen dolgok szerintem megfizethetetlenek a világban. Nekem megvannak az elveim arról, hogy milyennek kell lennie egy vezetőedzőnek, így ez a kérdés továbbra sem foglalkoztat, nem szeretnék csapatot dirigálni hosszútávon.

Beugró edzőként eddig van 3 győzelmem és egy vereségem, ha az előbbiek száma négyre vagy ötre nőne a következő hétvégére, az igen jól hangzana.

– nyilatkozta Dombi Tibi.