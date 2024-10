Azt nem lehet állítani, hogy a DEAC férfi röplabdacsapatának utóbbi két bajnokija egysíkú volt. Fodor Antal legénysége előbb a Pénzügyőr csarnokában diadalmaskodott 3:2-re, majd múlt vasárnap a Vegyész elleni hazai bajnokin nyert szintén 3:2-re. A négy ponttal rendelkező debreceni gárda jelenleg a hatodik helyen áll az Extraliga tabelláján.– A PSE ellen 2:0-s hátrányból fordítottunk, az akkor tapasztalt lelkierő és hit vasárnap újra sikerre vezetett – kezdte a beszélgetést Fodor Antal. – Nagyon sok szélsőséget hozó, izgalmas meccset nyertünk meg. A kritikus helyzetekben nem hibáztunk, ez is döntőnek bizonyult. Olykor rapszodikus teljesítményt nyújtottunk, egy lifthez hasonlóan voltunk fönt és lent is, de az ellenfélre ugyancsak ez volt a jellemző. Hasonló adottságú csapatok küzdöttek egymással, a negyedik és az ötödik szettben olyan jó sorozatokat produkáltunk, amelyekre a Barcikának nem volt válasza. A nyitásaink ezúttal jók voltak, de további fejlődést szeretnék ebben a játékelemben. Láthattuk, egy-egy remek szervasorozat mennyit ér egy ilyen kiegyenlített találkozón. Ki lehet jelenteni, hogy kicsit várakozáson felüli produkcióval rukkoltunk elő. Ebből sokat profitálhatunk, mivel az elvégzett munkában jobban fogunk hinni. Már a mérkőzés előtt nehéz helyzetbe kerültünk, mivel Bán Viktor személyében egy stabil nyitásfogadóra nem számíthattunk. Meg kell dicsérnem Imre Tibit, aki ugyan nem játszott hibátlanul, de a Viktor hiánya miatt keletkezett űrt betöltötte. Elleh Jonathan játékával is elégedett vagyok, szerencsére folyamatosan fejlődik. A szezon előtt is azt jósoltam, hogy Jonathan egyre jobb lesz. Azt várom, hogy Lescay még stabilabb játékot fog nyújtani. Ő rutinos röplabdázónak számít, de néha az ütések során „vak”. Amennyiben a műtét után lábadozó Vlad Pavliuk és a betegséggel bajlódó Bán Viktor visszatér, akkor több rotációs lehetőségem lesz, ami sokat érhet – hangsúlyozta rutinos mesterünk.

A képen a DEAC röplabdacsapata

Forrás: DEAC-archív

Fodor Antal szerint a DEAC röplabdcsapata a kulcspillanatokból jobban jött ki a legutóbbi meccsen

Csütörtökön ismét a DESOK-ban szerepel a DEAC, az ellenfél a MÁV Előre Foxconn lesz. A székesfehérváriak az előző két szezonban döntőbe jutottak a bajnokságban, ám 2023-ban és 2024-ben is nagy falatnak bizonyult a Kaposvár. A Fejér vármegyeiek a mostani idényben is az élmezőnybe vágynak, ezt jelzi, hogy három fellépés után hibátlan mérleggel rendelkeznek. – Minden meccsnek a győzelem reményében vágunk neki, ez hazai környezetben hatványozottan igaz.

A mostani helyzetünkben sem akarunk feltett kézzel pályára lépni.

Bízom benne, hogy minimum egy szoros mérkőzést tudunk játszani. Amennyiben a fehérváriak egy kicsit is kiengednek, abból szeretnék előnyt kovácsolni – fogalmazott a DEAC honlapjának Fodor Antal.