A DEAC férfi röplabdacsapata két hősies győzelem után (a Pénzügyőrt és a Kazincbarcikát is 3:2-re verte) múlt csütörtökön a döntőesélyes MÁV Előre Foxconnt fogadta az Extraligában – számolt be róla a deac.hu. Mint írják, az első két szettben a székesfehérváriak domináltak, mindkét periódusban 13 pontos különbség alakult ki. A harmadik játszma már nagyobb küzdelmet hozott, ekkor a DEAC játékosainak a szépítésre is lehetősége nyílt, ám a végjátékból a vendégek jöttek ki jobban (22:25). Összességében elmondható, hogy nem borult a papírforma a DESOK-ban, de a harmadik játékrész miatt maradhatott a debreceniekben pici hiányérzet.

Fodor Antal szerint a Debreceni Egyetem alakulata a kezdeti hibák miatt hamar elbizonytalankodott a legutóbbi bajnokiján, cseréik azonban helytálltak

Forrás: deac.hu / Derencsényi István

– Azt gondolom, hogy ezen a mérkőzésen az erősebb csapat nyert – szögezte le Fodor Antal a 3:0-s vereség után. – Tudtuk, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, bár ettől jobb teljesítményt vártunk magunktól. Ellenfelünk nagy lendülettel kezdett, míg nekünk a megoldásaink nem igazán jöttek be az elején, ettől pedig elbizonytalanodtunk.

A kezdőcsapat nem hozta azt, amit vártam, így a cseréknek adtam lehetőséget. Szerencsére a kispadról beszálló játékosok nem mondtak csődöt, ezért végig a pályán maradhattak. Nagyon örülök a helytállásuknak, ez fontos lehet, ugyanis hosszú a szezon, ezért mindenkire szükség lehet.

A nyitásoknál lehet a biztonságra vagy a rizikóra is törekedni. Ilyen szintet képviselő gárda ellen előbbi nem ér sokat, mivel ezt könnyen kivédekezi, így mindenképpen kockáztatni kellett. A vereség miatt nem kell búslakodnunk, nekünk a közvetlen riválisokkal vívott találkozókból kell jól kijönnünk.

Nyilván a harmadik szettet jó lett volna behúzni. Ebben a játszmában a fehérváriak azért nyertek, mert stabilabbak voltak, míg mi két kritikus helyzetben is hibáztunk. Reményeim szerint ha legközelebb találkozunk a fehérváriakkal, már jobb meccset tudunk játszani velük

– hangsúlyozta a rutinos tréner.

Az egyetemi gárdára az előjelek alapján szombaton sokkal könnyebb mérkőzés vár, mivel az a Szeged érkezik a DESOK-ba, amely ebben az idényben mindegyik bajnokiját fiaskóval zárta.