A DESOK-ban vasárnap a röplabdáé volt a fókusz. 18 órától Fodor Antal legénysége a Kazincbarcika ellen lépett pályára az Extraligában. A csapat nem lehetett teljes, mivel a műtét után lábadozó Vlad Pavliuk mellett Bán Viktor sem léphetett pályára, őt Imre Tibornak kellett pótolnia – olvasható a DEAC honlapján.

A DEAC összeszokott csapatként diadalmaskodott a rangadón

Forrás: deac.hu/Derencsényi István

Villámrajtot vett a debreceni együttes, Kiss Imre ászát követően már 8:2 volt az állás. Nem sokkal később a Vegyész megkezdte a felzárkózást, de Lescay nem akarta átengedni a vezetést. A kubai légiós egy demoralizáló blokk után táncra is perdült, ekkor egyébként 13:9-re álltak a felek. A Barcika is jól dolgozott a hálónál, egy sánccal már hárommal lépett meg (14:17). Az első szett hajrája óriási izgalmakat hozott, a DEAC-nál többek között Elleh Jonathan és Lescay volt a vezér. Végül a maratoni hosszúságú periódust Lescay zárta le (31:29).

A második etapban a vendégek akarata érvényesült, a hazaiaknak csak felvillanásaik voltak, de a folyamatos jó teljesítmény hiányzott. A végén Toronyai Miklós tanítványai 6:0-s futást produkáltak, ezzel ennek a játszmának 15:25 lett a végeredménye.

A harmadik felvonás első perceiből a hajdúsági csapat jött ki jobban, aztán egyre több homokszem került a gépezetbe. Fodor Antal vezetőedző cserével próbálta felrázni a DEAC-ot: Kun Benedek helyett Dorogi Máté érkezett. 19:18-nál még a debreceniek voltak jobb helyzetben, ám a folytatásban a barcikai védekezéssel meggyűlt a baja, így az eldőlt, hogy három pontot egyik csapat sem fog szerezni.

A két pontért kellett játszania a DEAC-nak

A jelek szerint Lescay szeret hangulatfelelős lenni, mivel a jó megoldásait hatalmas üvöltésekkel konstatálta, továbbá a nyitásoknál olykor kérte a szurkolók vastapsát is. A pályára visszatérő Kun Benedeknek jót tett a kisebb szünet, mivel már sokkal jobb döntéseket hozott a támadásbefejezéseknél. A negyedik játszmában Marlon nyitásait és blokkjait is ki lehetett emelni. Nem forgott veszélyben az egalizálás, 25:15-re húzta be ezt a felvonást a DEAC, így következett az ötödik szett.