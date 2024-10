Továbbra is az élen áll a Debreceni Egyetem futballcsapata az NB III Északkeleti csoportjában, amely 12 bajnokijából tízet megnyert – közölte a deac.hu. Mint írják, a hétvégi fordulóban idegenben lépnek fel a fekete-fehérek, az Eger SE otthonába látogatnak vasárnap. A házigazdák sem teljesítenek rosszul, kiegyensúlyozott szereplésüknek köszönhetően a hatodik helyet foglalják el a tabellán. Az egriek legutóbb gól nélküli döntetlen játszottak a Nyíregyháza II vendégeiként, az egyetemisták pedig a Dóczy utcán verték 1–0-ra a Kisvárda második csapatát.

Az Eger ellen lép pályára legközelebb a DEAC csapata

Forrás: deac.hu

– Miután győztünk a legutóbb találkozónkon, jó hangulatban készült a csapat egész héten – nyilatkozta a DEAC támadója, Rauf Al-Sheraji. – A legutóbbi két mérkőzésünket megnyertük, ezt szeretnénk hosszabb sorozattá duzzasztani a jövőben. Igyekeztünk minél jobban kielemezni az Eger játékát, egyértelműen erős, veszélyes gárdáról beszélünk, nem véletlenül állnak a hatodik helyen. Ahogyan mindig, most is a saját teljesítményünkre koncentrálunk, bízom benne, hogy el tudjuk hozni a három pontot. Azt már előre lehet tudni, hogy ez nem lesz könnyű – fogalmazott „Rafi”, akivel arra is kitértünk, mennyiben jelent nagyobb nehézséget egy idegenbeli találkozó egy hazaihoz képest.

Természetesen az összecsapás előtti utazás egyik gárdának sem esik jól. Ám többször bizonyítottuk már a szezon során, hogy idegenben is tudunk győzni. Reményeim szerint jó teljesítménnyel győzelemhez tudom segíteni a DEAC-ot, hogy ez gólt vagy gólpasszt, esetleg agresszív, hatékony játékot jelent, az lényegtelen

– mondta Rauf Al-Sheraji.

NB III Északkeleti csoport, 13. forduló

Eger SE–DEAC

vasárnap 13 óra, Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion