A DEAC kézilabdacsapata a Magyar Kupa második fordulójában a szintén NB I/B-ben érdekelt DVTK-t fogadta kedden a DESOK-ban – számolt be róla a deac.hu. Mint írják, a versenykiírás értelmében egy meccsen dőlt el a továbbjutás, döntetlen esetén a vendégek örülhettek volna. Mándi Norbert vezetőedző betartotta az igéretét, mivel több olyan játékos is sok időt töltött a pályán, aki ezt megelőzően nem kapott sok lehetőséget a bizonyításra. A diósgyőriek kapuját Maródi Ádám személyében egy régi ismerős védte. Köztudott, hogy a cerberus hosszú éveken keresztül a DEAC-ban szerepelt, majd idén nyáron a piros-fehérekhez igazolt.

Csabai Gergely a diósgyőri védők szorításában

Forrás: deac.hu

A találkozó elején a DEAC-nál Tóth Máté, a diósgyőrieknél pedig Apatóczky Máté szállította a gólokat. A nyolcadik percben Apatóczky valószínűleg csillagokat látott, hiszen egyik csapattársa közelről fejbe lőtte. Szerencsére nagy baj nem történt, ezt bizonyítja, hogy a balszélső folytatta a mérkőzést. Egy 6-0-s sorozatnak köszönhetően 3-4-ről 9-4-re módosult az állás. Ekkor azt hihették a debreceniek, hogy megtörték vetélytársukat, de a 21. minutumban egyre olvadt a fórjuk, Mándi Norbert időt is kért. A csereként beálló Tusjak Márton hamar felvette a fonalat, az átlövéseinek is köszönhetően a szünetben 14-11 szerepelt a kijelzőn.

Tusjak Márton pontos átlövései is kellettek a győzelemhez

Forrás: deac.hu

A pihenőt követően folytatta a rotálást a debreceni vezetőedző, aki többek között Portik-Dobos Szabolcsot is becserélte. A tehetséges balszélső dicséretet érdemel, ugyanis a helyzeteit magabiztosan értékesítette. A diósgyőriek rövid időn belül kétszer is bevették az üres DEAC kaput, így a 38. percben egalizáltak (17-17). Szerencsére a vezetést nem engedték ki a debreceniek a kezükből, mivel például Boros Tamás lélektanilag fontos pillanatban hetest hárított. Egyébként a Diósgyőr a meccsen öt büntetőt is elhibázott. A 49. minutumban Kiss Axel szépségdíjas találatával megint meglógtak a hazaiak (24-20). A hajrában Kiss Roland passzívnál tüzelt, szerencsére a labda a vetélytársuk kapujában kötött ki (26-23). Az utolsó percben a debreceniek ifjú cerberusa, Kathi Márton jelentkezett egy hetesvédéssel. A DEAC 27-24-es győzelemmel zárta a kupacsatát, így várhatják a következő kör sorsolását.