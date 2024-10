A körmendi sikert követően újra hazai pályán szerepel a DEAC kosárlabdacsapata, csütörtökön 18 óra 30 perctől az Atomerőmű SE látogat az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokba, írja a kosarasok honlapja. Az atomvárosiak nagyszerűen kezdték a 2024-25-ös pontvadászatot, hiszen a hajdúságiakhoz hasonlóan a Budapesti Honvéd, a PVSK és a Körmend elleni bajnokit is sikerrel vették, ráadásul az előző kiírás bronzérmesét, az Alba Fehérvárt is két vállra fektették. Az elmúlt héten ugyan elvesztették veretlenségüket a Falco otthonában, de bizakodásra adhat okot, hogy a címvédő ellen csak két idegenlégiósuk állt rendelkezésre, és így is nagy csatára tudták késztetni a Bajnokok Ligájában még hibátlan ellenfelüket. A tolnaiak játékoskerete igencsak átalakult a nyáron, a mögöttünk álló szezonok gyengébb szerepléseit követően az ASE vezetése jelentős erősítéseket vitt véghez.

Djordje Drenovac, a DEAC kosárlabda együttesének egyik legjobbja

Forrás: DEAC-archív

Nem lehet panasz eddig a DEAC kosárlabda együttesére sem

Külföldi sorukat teljes egészében lecserélték a holtszezonban, a legnagyobb fogásnak egyértelműen John Chandler bizonyult, az amerikai hátvéd jelenleg a bajnokság második legtöbb pontját átlagolja a debreceni Djordje Drenovac mögött.

Khalil Dukes első fordulóban elszenvedett súlyos sérülését is gyorsan lereagálta a klub, a korábban Sopronban is megforduló Yasin Joseph is jó fogásnak tűnik.

A magyar magjukon is nehéz fogást találni, válogatott bedobójuk és magasemberük, Benke Szilárd és Eilingsfeld János meccsenként több, mint 30 pontot tettek eddig a közösbe, de a Szolnokról érkező Révész Ádám is képes lehet lendületet hozni a csapat játékába.

A DEAC szurkolóinak sem lehet eddig oka a panaszra, hiszen az első fordulós soproni hosszabbításos vereségen könnyen átlendült a csapat, a Honvéd és a Pécs elleni kötelező győzelmeket követően a Körmend otthonából is sikerült elhozni a bajnoki pontokat.

Drenovac hatodik szezonjában is igazi vezére a fehér-feketéknek, de a három nyári érkező, Pongó Máté, Kyan Anderson és Danilo Osztojics is úgy tűnik, hogy beváltja a hozzá fűzött reményeket.

A legnehezebb megmérettetések azonban még csak most következnek a Mandics-csapat számára, hiszen a következő öt fordulóban a komplett élmezőnnyel (ASE, NKA Pécs, ZTE, Szolnok, Falco) kell majd megküzdeniük.