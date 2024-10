Nehéz idegenbeli rangadó vár a DEAC kosárlabdacsapatára, Garamvölgyi Ákosék szombaton 18 órától az EGIS Körmend vendégei lesznek a Tippmix Férfi NB I. A 5. fordulójában – olvasható a deac.hu-n.

Nagy kihívás vár a DEAC kosárlabdacsapatára

Forrás: deac.hu

Bíztatóan kezdték a 2024-25-ös kiírást a Debreceni Egyetem kosarasai, hiszen az első fordulóban ugyan még hosszabbítás után alulmaradtak a Sopron vendégeként, a következő két hazai megmérettetésüket viszont már magabiztosan nyerték a Honvéd és a PVSK gárdái ellen.

A debreceni szakmai stáb továbbra sem számíthat az alapszakasz első felét kihagyni kényszerülő Mócsán Bálintra, rajta kívül viszont várhatóan mindenki bevethető lesz Körmenden. A DEAC játékát az eddigi találkozókon egyértelműen a kezdőötöse határozza meg, a bajnokság második legjobb pontátlagával rendelkező Drenovac mellett a Pongó-Anderson hátvédpáros is jó teljesítményt nyújt, az Osztojics-Williamson duó pedig lepattanózásban és a palánk alatti játékban is rendkívül stabilnak bizonyult eddig. A védekezésre sem panaszkodhatnak eddig a hajdúságiak szimpatizánsai, hiszen Hőgye Patrikék eddig a legkevesebb pontot kapták a bajnokságban.

A Körmend az első négy fordulóban eddig felemás teljesítményt nyújtott, mely a rendkívül nehéz sorsolásának is betudható. A szezonnyitón nagyon simán maradtak alul az Alba Fehérvár otthonában, majd a PVSK-t verték odahaza hét ponttal, míg a legutóbb a két éremesélyes, a Falco és az ASE vendégeként szenvedtek vállalható vereségeket. Támadásaiknak egyértelműen amerikai hátvédpárjuk, Williams és Kountz szab fazont, előbbi 22, utóbbi 21 pontot tesz a közösbe eddig mérkőzésenként. Rajtuk kívül Pipras és Vukovics alkotják a légiós sort, de az elnyűhetetlen Ferencz mellett fiataljaik is okozhatnak kellemetlen perceket. Utóbbiak sorában érdemes külön megemlíteni a debreceni születésű Gáspár Mátyást, aki közel negyedórát tölt a mérkőzéseken a pályán, s rendre nagy energiákkal száll be a játékba.

Vajon sikerül a DEAC-nak?

Mint írják, több szempontból is érdekes mérkőzés elé nézünk, a legnagyobb kérdés az lesz, hogy sikerül-e lassítani a fanatikus közönségük előtt extra teljesítményre képes vasiakat.

Az örökmérleg mindenesetre egyértelmű körmendi fölényt mutat, tizenhárom összecsapásból Ferencz Csabáék eddig kilencszer, míg a cívisvárosiak négyszer bizonyultak jobbnak. A körmendi katlant egyébként nagyon sokáig nem tudták bevenni a DEAC kosarasai, de a rossz sorozat az előző kiírás alapszakaszában megtört, s történetük során először sikerült nyerni a piros-feketék otthonában.