A Kisvárda Master Good II alakulatával feszült egymásnak a DEAC a labdarúgó NB III. Északkeleti csoportjának 12. fordulójában, hazai pályán. A házigazdák legutóbb 5–0-ra verték a kis Lokit a Nagyerdei Stadionban, a várdaiak viszont kikaptak otthon a Nyíregyháza második alakulatától. A találkozót megtekintette Supka Attila, a várdai akadémia szakmai igazgatója is Herczeg András társaságában, a két szakember korábban együtt vezette bajnoki címig a Lokit – emlékeztet beszámolójában a deac.hu.

Győzött a DEAC a Kisvárda ellen

Forrás: deac.hu / Derencsényi István

Az egyetemisták kapusának, Tóth Dánielnek akadt előbb dolga, merész kivetődéssel hárította el a gólveszélyt. Az első percek tapogatózással teltek, komolyabb helyzet nem alakult ki egyik kapu előtt sem. A 11. minutumban viszont már igen, Al-Sheraji tekert jobbal a bal kapufa mellé, ha pontosabban céloz, gól lehetett volna. Kezdte felvenni a ritmust a DEAC, de a Kisvárda ellencsapásaira is oda kellett figyelni. Az első félidő első fele álmosan telt, egyelőre nem jött be egyik gárdának sem a délelőtti kezdés. Huszonhét perce tartott a találkozó, amikor Lénárt bal oldali beadását kiöklözte a kapus, az ellentámadást pedig szépen kivédekezte a Debrecen. Majd egy szabadrúgást követően a várdai Scsadej perdített közelről fölé, ez is helyzet volt. Irányították a játékot a hazaiak a teljesen visszahúzódó piros-fehérek ellen.

A második félidőben a DEAC-gól is megérkezett

Tempósabban indult a mérkőzés a szünet után, a Várda is odakeveredett a debreceni kapu elé olykor-olykor, és a DEAC is folytatta az offenzívát.

Az 56. percben megszerezte az áhított vezetést a DEAC, a jobbról érkezett beadásra Soltész János remek ütemben érkezett és a bal sarokba fejelt.

Nagyon remélték a hhazaiak, hogy innentől már könnyebb dolga lesz a csapatnak. Nem sokkal később Sándor Tamás is gól szerezhetett volna, veszélyes lövésébe azonban beleléptek. Ahogy telt az idő, úgy váltak egyre feszültebbé a vendégek, ami reklamálásokban és sípszó utáni labdaeldobásokban nyilvánult meg. Az egyetemisták fegyelmezetten keresték az újabb réseket, amelyek egyikéből esetleg megszerezhetik az újabb gólt. Lénárt nem is járt ettől messze, két jó csel után a lövése a védőről pattant szögletre a rövid saroknál. A 74. percben Ésik végzett el szabadrúgást a kaputól 20 méterre, Tóth remek vetődéssel szögletre ütötte a labdát, majd Jankelics fejesét tornázta ki a léc alól Hrabina. Az utolsó pillanatokban mindent megpróbáltak a vendégek, olykor minden hazai játékos védekezett, ám végül meglett a DEAC-győzelem, amely már a tizedik volt ebben a szezonban.