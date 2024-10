A DEAC kézilabdacsapata a második fordulóban kezdi meg a szereplését a Magyar Kupa idei kiírásában, adta hírül a debreceni klub honlapja. Mándi Norbert legénységének az első ellenfele a szintén NB I./B-s DVTK lesz.

A DEAC kézilabdacsapata a DVTK-val játszik a Magyar Kupában

Forrás: DEAC

A tervek szerint a kupameccset október 15-én rendezik meg a DESOK-ban. A versenykiírás szerint a továbbjutás egy mérkőzésen dől el, döntetlen esetén a diósgyőriek várhatnák a következő kör sorsolását.

Remek erőfelmérő lesz a DEAC kézilabdacsapata számára

A diósgyőriek ebben a szezonban újoncként álltak rajthoz a másodosztályban. Molnár András tanítványai két diadallal indítottak, aztán az előző két fordulóban nem tudtak pontot szerezni.

– A kupában nincsenek nagy elvárásaink, de nyilván a lehető legtöbb találkozót meg akarjuk nyerni. A DVTK ellen is győzni szeretnénk, mivel minden sikerélmény jó hatással van a csapatmorálra. Terveim szerint olyan játékosok is több időt töltenek majd a pályán, akik eddig kevés játéklehetőséget kaptak. Örülnénk, ha továbbjutás esetén a következő körben egy NB I.-es gárdával csaphatnánk össze. Ez a mérkőzés remek erőfelmérő lenne, hiszen kiderülne, hol is tartunk az építkezésben – nyilatkozta Mándi Norbert.